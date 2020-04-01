Каждый четвертый без симптомов! В США считают, что борьба с коронавирусом затянется на два года

Каждый четвертый зараженный коронавирусом в США не имеет симптомов, что объясняет динамику распространения COVID-19 в стране и целом мире.

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В связи с этим в США планируют обязать всех жителей носить медицинские маски для уменьшения рисков распространения и заражения коронавирусом, пишет DailyMail.

Такого решения придерживаются в Центре по контролю и профилактике заболеваний США(CDC), его директор Роберт Редфил отмечает, что каждый четвертый пациент с коронавирусом в США не имеет симптомов. Это, вероятно, объясняет, как вирус продолжает распространяться по всей стране, даже с учетом принятия жестких ограничений.

DailyMail

На данный момент в США зарегистрировано более 189 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, чиновники в сфере здравоохранения считают, что их число намного выше.

В связи с тем CDC рассматривает вопрос об изменении своих правил относительно того, кто должен носить маски.

"Данные, которые мы в значительной степени подтвердили, заключаются в том, что значительное число инфицированных людей на самом деле остаются бессимптомным. Это может быть целых 25%. Это важно, потому что есть люди без признаков заболевания, но они заражены и способствуют передаче коронавируса", – сказал Редфилд.

Карантин в США "Главком"

Директор CDC сказал, что бессимптомные люди могут передавать вирус за 48 часов до появления каких-либо симптомов. Из-за этих данных агентство рассматривает вопрос о том, чтобы посоветовать широкой публике носить маски всякий раз, когда они выходят на улицу.

Редфилд предупредил, что в течение следующих 24 месяцев, вирус будет иметь некоторое влияние на повседневную жизнь всего человечества.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, США побили рекорд Китаяпо количеству жертв коронавируса – в Штатах скончались уже больше 4 тысяч человек.

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