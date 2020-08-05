Каждые 15 секунд в мире умирает больной с COVID-19 – Reuters

В среднем каждые 15 секунд от последствий COVID-19 умирает один человек. Ежедневно умирают около 5900 человек.

Об этом пишет агентство Reuters на основании данных о летальных исходах при COVID-19 за последние две недели. Согласно подсчетам, в час от коронавируса умирает 247 человек.

"Даже в тех частях мира, которые, казалось бы, сдерживали распространение вируса, недавно были зафиксированы однодневные рекорды по новым случаям. Это свидетельствует о том, что битва еще далека от завершения", – пишет агентство.

Отметим, количество связанных с коронавирусом смертей в мире достигло 700 тысяч. Больше всего жертв пандемии зарегистрировано в США (159 782), Бразилии (95 819), Мексике (48 869), Великобритании (46 295), Индии (38 938), Италии (36 171) и Франции (30 297).

От 10 до 30 тысяч связанных с COVID-19 смертей подтверждено в Испании, Перу, Иране, России и Колумбии.

В Украине от коронавируса умерли уже 1 788 человек.

Всего в мире к 5 августа было подтверждено 18,48 млн случаев инфицирования коронавирусом. В пятерку наиболее пострадавших от эпидемии стран входят США (4,77 млн), Бразилия (2,8 млн), Индия (1,86 млн), Россия (859,76 тыс.) и ЮАР (521,31 тыс.).

Свыше 100 тысяч случаев заражения подтверждено также в Мексике, Перу, Чили, Колумбии, Иране, Великобритании, Испании, Саудовской Аравии, Пакистане, Италии, Бангладеш, Турции, Франции, Аргентине, Германии, Ираке, Канаде, Индонезии, Филиппинах и Катаре.

По состоянию на утро среды, 5 августа, в Украине официально подтверждены 75 490 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 271 – обнаружен за прошедшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские ученые НТУ "КПИ им. Сикорского" заявили, что к концу августа общее количество больных коронавирусом (COVID-19) в Украине может достичь 110-115 тысяч.