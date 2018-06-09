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"Каждый день убивают украинцев": Маккейн посоветовал Путину забыть о G8

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Президент России Дональд Трамп продемонстрировал России уважение, которое должен был бы приберечь для ближайших союзников.

Таким образом сенатор-республиканец Джон Маккейн отреагировал на слова главы США о возвращении РФ в состав "Большой восьмерки". Об этом говорится в его официальном заявлении.

"Владимир Путин по собственной воле сделал Россию недостойной членства в "Большой восьмерке", когда вторгся в Украину и аннексировал Крым. С тех пор он не сделал ничего, что изменило бы этот очень очевидный факт", - подчеркнул он.

При этом Маккейн обратил внимание на то, что Россия несет ответственность за гибель украинцев и сирийцев.

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"Каждый день, возглавляемые Россией сепаратисты, убивают украинцев на Донбассе. Ежедневно силы Путина помогают Асаду вырезать сирийцев. Ежедневно с помощью убийств, кибератак и вражеского влияния, Россия совершает нападения на демократические институты во всем мире", - сказано в заявлении.

Он уверен, что своим поведением Трамп уменьшает лидерство США в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Европейского Совета Дональд Туск выступил против изменения формата G7 на G8 с возвращением в него России.

Персоны
Джон МаккейнВладимир Путин
Место
США
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