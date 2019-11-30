Главная Новости
30 ноября • обновлено в 11:22
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Нет портрета Путина – накажут": Казарин разложил по полочках "патриотизм" россиян

7.1т
Читать материал на украинском

В современной России патриотизм без поклонения президенту Владимиру Путину попросту невозможен. Более того, люди, которые не проявляют фанатизм перед лидером страны-агрессора, даже рискуют быть наказанными.

Об этом в статье для "Крым. Реалии" написал украинский журналист Павел Казарин, отметив, что нынешний кремлевский режим считает недопустимыми подобные настроения в обществе.

"В России нельзя любить страну в отрыве от государства. Любой патриотизм наказуем – если под его влиянием ты не вешаешь в кабинете портрет Владимира Путина. Аннексию Крыма совершали разные люди. Одни хотели должностей, другие – реванша, третьи – денег. Были и четвертые – те, кто мечтал о том, что смена флагов окажется историей о развитии, прогрессе и социальной справедливости. Но именно они по итогу оказались за бортом случившихся перемен. Если это и звучит как неожиданность, то только для тех, кто не знает, из чего состоит российская вертикаль", – убежден он.

Казарин отметил, что когда глава нелегитимной Госдумы Вячеслав Володин говорил, что Путин – это и есть Россия, то он не шутил. Ведь в современной России невозможен абстрактный патриотизм – допустим только тот, который санкционирован, согласован и системен.

Новости
"Дело не в Путине": Казарин назвал главную угрозу Украины

"Более того: вопрос даже не в том, какие лозунги ты скандируешь, а под какими флагами ты это делаешь. Если у тебя в руках хоругви с президентом, то тебе позволено предлагать любую ересь. Например, давить продукты бульдозером или запрещать иностранное усыновление. И наоборот: если ты считаешь, что главное в патриотизме – содержание, а не форма, то государственная машина берет тебя на карандаш. Потому что принцип Людовика XIV никто не отменял – любить отечество можно лишь адресуя свои чувства тому, кто стоит на самой вершине пищевой цепи", – пишет Казарин.

Журналист акцентировал внимание на том, что российская система выбраковывает не только тех, кто верит в европейское будущее страны. Поэтому имперские взгляды, антизападничество и вера в "скрепы" точно так же не служат гарантией карьеры. Ключевой фактор для Кремля – это системность.

Фанаты Путина

Фанаты Путина

"БигПикча"

"Ты должен верить не в империю, а в вертикаль. Не в Россию, а в ее руководство. Любая попытка шагать не в ногу – наказуема. Любая претензия на "особое мнение" – тем более. Потому что российской государственной системе не нужны искренние – ей нужны преданные. Готовые ходить строем, петь хором, в единодушном порыве голосовать за любую инициативу сверху. Ей не нужны те, кто указывает на недостатки, предлагает улучшения, пользуется поддержкой в низах. Российский тренд – это "Акакий Акакиевич", которого можно тасовать без особенных проблем", – объясняет логику мышления путинского режима Казарин.

Новости
Казарин предупредил Украину о "драконовской" уловке Путина

Подытоживая, он подчеркнул, что любой россиянин, не согласный с ролью винтика в машине по воспроизводству лояльности, обречен быть "уходящей натурой". Потому что при диктатуре отсутствие собственного мнения является главным достоинством в резюме.

"Для Москвы существует одна-единственная форма лояльности – абсолютная. Степень твоего патриотизма не имеет значения – искренность допускается лишь в том случае, если речь идет о глупости. Во всех остальных ситуациях это качество лишнее. Порой даже вредное. И уж наверняка – опасное. Как минимум, для своего носителя", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Казарин выразил мнение, что постоянное навязывание идеи "русского мира" через русский язык всему миру стало просчетом президента России Владимира Путина. Ведь цивилизованные страны сплотились в борьбе против этого гибридного "оружия" и делают все для его нераспространения.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персоны
Павел Казарин Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
15
20
Смешно
6
Интересно
6
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
это для вас он бог, а для меня просто грамотный политик, который смог избавить страну от колониальной зависимости от запада 90-х... патриотизм - это любовь к Родине и государство тут не при чем. У вас 10 млн разбежалось за 5 лет гражданской во.йны кто куда - вот он весь ваш "патриотизм" свидомиты
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кого и где наказали за отсутствие портрета Путина? Бред бредовый. Даже такое гoвно как ушастый цимбалюк, российские либералы, телеканал дождь, куррент тайм, эхо Москвы - сидят в Москве и спокойно вещают. Где злые карательные органы? Где сатрапы и душители свобод? Хоть один российский журналист поливает Украину дepьмом из Kуева? Вы же не позволите! У вас вообще отличное от пopoxoботского мнение иметь запрещено!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Двумя словами - культ личности ! Ну не могут алени без загонщика, стадо должно кем-то быть управляемым. Для стада аленей, чукча - в самый раз !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги