"Нет портрета Путина – накажут": Казарин разложил по полочках "патриотизм" россиян

В современной России патриотизм без поклонения президенту Владимиру Путину попросту невозможен. Более того, люди, которые не проявляют фанатизм перед лидером страны-агрессора, даже рискуют быть наказанными.

Об этом в статье для "Крым. Реалии" написал украинский журналист Павел Казарин, отметив, что нынешний кремлевский режим считает недопустимыми подобные настроения в обществе.

"В России нельзя любить страну в отрыве от государства. Любой патриотизм наказуем – если под его влиянием ты не вешаешь в кабинете портрет Владимира Путина. Аннексию Крыма совершали разные люди. Одни хотели должностей, другие – реванша, третьи – денег. Были и четвертые – те, кто мечтал о том, что смена флагов окажется историей о развитии, прогрессе и социальной справедливости. Но именно они по итогу оказались за бортом случившихся перемен. Если это и звучит как неожиданность, то только для тех, кто не знает, из чего состоит российская вертикаль", – убежден он.

Казарин отметил, что когда глава нелегитимной Госдумы Вячеслав Володин говорил, что Путин – это и есть Россия, то он не шутил. Ведь в современной России невозможен абстрактный патриотизм – допустим только тот, который санкционирован, согласован и системен.

"Более того: вопрос даже не в том, какие лозунги ты скандируешь, а под какими флагами ты это делаешь. Если у тебя в руках хоругви с президентом, то тебе позволено предлагать любую ересь. Например, давить продукты бульдозером или запрещать иностранное усыновление. И наоборот: если ты считаешь, что главное в патриотизме – содержание, а не форма, то государственная машина берет тебя на карандаш. Потому что принцип Людовика XIV никто не отменял – любить отечество можно лишь адресуя свои чувства тому, кто стоит на самой вершине пищевой цепи", – пишет Казарин.

Журналист акцентировал внимание на том, что российская система выбраковывает не только тех, кто верит в европейское будущее страны. Поэтому имперские взгляды, антизападничество и вера в "скрепы" точно так же не служат гарантией карьеры. Ключевой фактор для Кремля – это системность.

Фанаты Путина "БигПикча"

"Ты должен верить не в империю, а в вертикаль. Не в Россию, а в ее руководство. Любая попытка шагать не в ногу – наказуема. Любая претензия на "особое мнение" – тем более. Потому что российской государственной системе не нужны искренние – ей нужны преданные. Готовые ходить строем, петь хором, в единодушном порыве голосовать за любую инициативу сверху. Ей не нужны те, кто указывает на недостатки, предлагает улучшения, пользуется поддержкой в низах. Российский тренд – это "Акакий Акакиевич", которого можно тасовать без особенных проблем", – объясняет логику мышления путинского режима Казарин.

Подытоживая, он подчеркнул, что любой россиянин, не согласный с ролью винтика в машине по воспроизводству лояльности, обречен быть "уходящей натурой". Потому что при диктатуре отсутствие собственного мнения является главным достоинством в резюме.

"Для Москвы существует одна-единственная форма лояльности – абсолютная. Степень твоего патриотизма не имеет значения – искренность допускается лишь в том случае, если речь идет о глупости. Во всех остальных ситуациях это качество лишнее. Порой даже вредное. И уж наверняка – опасное. Как минимум, для своего носителя", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Казарин выразил мнение, что постоянное навязывание идеи "русского мира" через русский язык всему миру стало просчетом президента России Владимира Путина. Ведь цивилизованные страны сплотились в борьбе против этого гибридного "оружия" и делают все для его нераспространения.

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