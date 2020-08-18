Казарин объяснил, почему Беларуси не удастся избежать противостояния с Россией

Даже если сейчас протесты в Беларуси не имеют проевропейских настроений, со временем страна полностью повторит путь Украины. Ведь Россия не позволит выйти со своей орбиты влияния еще одной стране.

Именно это и заставит белорусов изменить вектор развития и забыть миф о "братских народах". Такое мнение озвучил украинский журналист Павел Казарин в видеоблоге для "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Белорусам не повезло, как, впрочем, и украинцам. У этих двух стран по соседству живет империя. И с этой империей у украинцев и белорусов не очень большая культурная дистанция. Меньше, скажем, чем между россиянами и португальцами. В результате, империя убеждена, что все, чего заслуживают культурно близкие соседи, – это поглощение. А любая попытка к самостоятельности воспринимается как предательство", – объяснил он логику страны-агрессора.

Казарин напомнил, что шесть лет назад, в 2014 году, Украина испытала это на себе – в тот момент, когда Россия решила ответить на Майдан военным вторжением. Журналист убежден, что рано или поздно то же самое придется испытать и Беларуси.

"И не важно, хотят ли сегодня ее жители сбежать от России в Европу. Москва сама заставит их хотеть этого в будущем. Возможно, сегодня протесты в Беларуси идут только против узурпатора. Но они идут под национальными флагами, с национальными символами. И уже этого достаточно, чтобы вызвать тревогу Москвы, которая в каждом проявлении независимости видит угрозу для самой себя", – сказал он.

Казарин добавил, что современная Российская империя не признает субъектности народа. Ведь ее культ – это тщательно отполированная вертикаль, когда не страна для людей, а люди для страны. Следовательно, любую попытку изменить этот подход империя воспринимает как угрозу.

"Белорусское восстание сражается со своим собственным драконом. Но, в случае успеха, ему придется столкнуться с драконом побольше. Потому что у драконов всегда есть корпоративная солидарность. Впрочем, побег от империи никогда не был простой задачей. Доказано Украиной. А потому – Жыве Беларусь", – резюмировал журналист.

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