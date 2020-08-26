Казарин – о протестах: Беларусь Лукашенко закончилась

Режим Александра Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, в любом случае ждет крах.

Этот сценарий неизбежен, независимо от того, сумеют ли победить протестующие против нынешней власти белорусы. Такое мнение выразил на своем Telegram-канале украинский журналист Павел Казарин.

"Наверное, Александр Лукашенко искренне верит в то, что говорит. В свою историческую роль. В то, что спас страну от нищеты и национализма. В советский пломбир и госплан. Судя по всему, он искренне переживает за будущее того, что создал. За весь белорусский бытовой "СССР на минималках". За всю эту советскую этику, помноженную на двадцать сортов колбасы. Скорее всего, он ощущает себя атлантом, держащим небо. То самое, которое без него непременно упадет людям на головы", – пишет он.

"Но только все это ровным счетом ничего не меняет. "Беларусь Лукашенко" уже закончилась – вне зависимости от того, как сложится дальше его собственная судьба. Если он уйдет – рухнет все, что он сооружал 26 лет. Если останется – оно рухнет тем более".

Журналист напомнил, что последние два десятилетия вокруг Беларуси успел сформироваться свой собственный миф. Ведь эта страна стала настоящей меккой для просоветских людей, которые видели в ней образцовый осколок СССР – с "порядком", "чистотой" и государственным социализмом.

"Овеществленная мечта для всех, кто полагал, что СССР не был обречен на крах. Беларусь служила для них доказательством, что советская модель не обязательно должна была проиграть в холодной войне. Но этот миф изначально был лживым. Потому что все последние 26 лет Беларусь, фактически, жила за счет Москвы. Она была еще одним наростом на нефтегазовой трубе – и все ее благоденствие было искусственным и дотационным. Лукашенко успешно торговал суверенитетом страны, за который Москва была готова платить из собственного бюджета", – объяснил Казарин.

Вместе с тем, подчеркивает он, с точки зрения той самой Москвы, Лукашенко просил слишком много, а отдавал слишком мало. Так, он легко продал России флаги, герб и язык, но до последнего упирался, когда вслед за символическим суверенитетом Москва требовала от него поступиться еще и экономическим.

"Вероятно, теперь в Кремле воспринимают происходящее с затаенным злорадством. Потому что в самом оптимистичном для себя исходе Лукашенко будет вынужден отдавать Москве долги. Если он удержится, то заплатить за это ему придется всем тем, что вызывало в просоветских обывателях восторг и умиление. Государственой монополией, плановой стабильностью и прочим советским наследством. Ему придется пустить в страну всех тех российских покупателей, которым он раз за разом отказывал в доступе к активам", – спрогнозировал журналист.

Аналогичный сценарий, полагает Казарин, ждет Лукашенко даже в том случае, если он не удержит власть в своих руках. Ведь весь этот экономический белорусский "заповедник" изначально был искусственным и дотационным. Следовательно, он вряд ли сможет выжить без структурных реформ, инвестиций и приватизации.

"Способность Беларуси к транзиту власти тоже под вопросом. Александр Лукашенко отчаянно старался не делиться влиянием, а потому не создавал в своей стране институты. В результате, выглядит так, будто вся система завязана на одного-единственного человека. В ней нет не только оппозиции. В ней нет ни политбюро, ни правящей партии. Если Лукашенко не удержится у власти – у его наследства попросту не будет душеприказчика", – указал на еще один аргумент в пользу неизбежности падения режима Лукашенко украинский журналист.

Подытоживая, Казарин сделал вывод, что как бы не сложилось персональное будущее Лукашенко, судьба его политического наследия довольно печальна. Ведь он создал систему, которая принципиально нежизнеспособна.

"Проблема вовсе не в "заговоре" и не в "происках" – проблема в том, что историю не получается обмануть. Впрочем, сам Лукашенко вряд ли когда-нибудь признает собственное банкротство. И до конца жизни станет твердить о том, что его мечту разрушили протесты. Что причиной краха стал не он сам, со своим изначально обреченным проектом, а люди, уставшие от его бессменного правления. Нынешний кризис сделает его счастливым человеком. Потому что именно на него он станет списывать разрушение той потемкинской деревни, которую он сооружал два с половиной десятилетия. Лукашенко должен быть благодарен своей восставшей стране", – резюмировал журналист.

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