Казахстан выбирает нового "вечного" президента: все подробности

В Казахстане 9 июня стартовали внеочередные выборы главы государства, на которых на кресло президента претендуют семь кандидатов.

Избирательные участки почти по всей стране открылись в 7:00 (4:00 по Киеву), закроются в 20:00 по местному времени, а Нурсултан Назарбаев уже выступил с речью (чтобы посмотреть онлайн трансляцию выборов, проскролльте страницу).

Выборы в Казахстане

"Сегодня весь народ на 10 тысяч участках голосует за выборы нового президента. И с ним, конечно, связывают надежды на лучшее будущее, стабильность нашей страны. Я поздравляю с этим историческим событием, желаю нашему народу благополучия и спокойствия, а стране – процветания", – сказал Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев Фото: sputniknews.kz

Список и фото кандидатов на пост президента Казахстана

Так, в список претендентов на пост президента вошли: исполняющий обязанности главы государства Касым-Жомарт Токаев, депутаты Дания Еспаева и Жамбыл Ахметбеков, оппозиционный политик Амиржан Косанов, представитель профсоюзов Амангельды Таспихов, писатель Садыбек Тугел и представитель агросектора Толеутай Рахимбеков.

Касым-Жомарт Токаев alau.kz

Дания Еспаева Экспресс К

Жамбыл Ахметбеков Википедия

Амиржан Косанов ktk.kz

Амангельды Таспихов Zakon.kz

Садыбек Тугел BNews.kz

Толеутай Рахимбеков Казинформ

Что означают выборы президента Казахстана

Президента избирают на пять лет. Он имеет право занимать свой пост не более двух сроков подряд. Если в день выборов ни один из кандидатов не наберет более 50%, будет назначен второй тур, в котором могут участвовать два кандидата, набравшие больше всего голосов.

Трансляция выборов

Чем запомнился первый глава Казахстана

Нурсултан родился в казахском селе Чемолган в 1940 году, после получения диплома металлурга работал на заводе, а с 1969 года стал руководителем отдела промышленности городского комитета КПСС, а вскоре и главой горкома комсомола.

С тех пор Назарбаев стремительно двигался вверх по карьерной лестнице, и уже в 1984 году возглавил правительство Казахской ССР. После установления Верховным Советом Казахской ССР должности президента, им без обсуждения был назначен Нурсултан Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев ZN.ua

Назарбаев проводил последовательную дерусификацию Казахстана. На момент распада СССР русские составляли 37,82 процента населения страны, а в начале 2018-го – 19,76 процента. В 2017 году он подписал указ о переводе казахского языка на латинский алфавит, а позже убрал надписи на русском с казахских банкнот и поручил чиновникам Казахстана полностью перейти на казахский.

Авторитарное правление Назарбаева доставляло немало сложностей для оппозиции, которой по сути в Казахстане и не было, а если и проявлялась, то тут же убиралась, порой вплоть до убийства людей, критикующих главу республики.

Не сладко в Казахстане живется и СМИ, по данным международной организации "Репортеры без границ", в 2018 году в рейтинге "свободы прессы" Казахстан занял 158 место из 180 стран. Составители рейтинга отмечают, что основные оппозиционные газеты в Казахстане были закрыты в 2012 году решениями судов и что остающиеся немногие, вынуждены прекращать работу, будучи подвергнуты штрафам.

В Казахстане царил культ личности Назарбаева. Про него писали книги и снимали фильмы, его памятники устанавливали по всей стране, так же они есть и в Турции. Его имя носят улицы в Иордании, Турции, Чечне, Казани, а также сорт тюльпанов, орден и горный пик. Но, пожалуй, самым ярким выражением культа Назарбаева стало решение казахского парламента о переименование столицы республики Астаны в Нурсултан, за что 20 марта 2019 года единогласно проголосовали все парламентарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, возглавит Совет безопасности республики.

Новым временным главой Казахстана был объявлен председатель сената и бывший премьер-министр страны Касым-Жомарт Токаев. По прогнозам, Назарбаева может заменить его дочь Дарига.

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