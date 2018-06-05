"Казахстан поделить": идеолог "русской весны" заговорил о смерти Назарбаева

После смерти президента Казахстана Нурсултана Назарбаева страну надо поделить с Китаем.

Такие планы озвучил лидер партии "Другая Россия" и один из идеологов так называемой "русской весны" писатель Эдуард Лимонов в Twitter.

"Про Казахстан. По смерти Назарбаева будут два претендента на его раздел. С населением в 17 миллионов, Казахстан обречён. Но одним нам не справиться с удержанием огромного Казахстана. Пока поделить с Китаем, но история не стоит на месте. При удобном случае в будущем подвинем Китай", - написал он.

Напомним, ранее Лимонов "завещал" России "присоединить все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне войска России отработали захват стран Балтии.