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ПолитикаЭкономика

Катится в пропасть: рейтинг Путина в России резко рухнул

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Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину за год снизился на 17% до 58%, вернувшись к "докрымскому" уровню.

Таковы результаты опросов "Левада-центра" об отношении граждан к различным институтам. Отмечается, что армии в России доверяют сильнее, чем главе государства (66%), сообщает "Коммерсант".

Социологи объясняют это "шоком от контраста предвыборных обещаний с пенсионной реформой".

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У Путина уже отреагировали на данное исследование, передает ТАСС.

"Мы внимательно наблюдаем за тем, как они [рейтинги Путина] меняются, за этой волатильностью. Но в то же время для президента рейтинги никогда не были препятствием для настоящей работы на благо людей", - оправдался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России подметили, что рейтинг Путина начал стремительно падать.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Вот что бывает, когда деньги тратят не на поддержание штанов народа, а на поддержание рейтинга вождя.
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Хохлы что вы всё на Путина дрочите? У России есть цель, и даже после его смерти ни чего не изменится.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Не порядок! Холопы смеют не лизать зад сцарю! Нужно срочно развязать где-то войну, чтобы отвлечь внимание от пустого холодильника спасением "срусского мира"
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