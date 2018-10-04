Катится в пропасть: рейтинг Путина в России резко рухнул

Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину за год снизился на 17% до 58%, вернувшись к "докрымскому" уровню.

Таковы результаты опросов "Левада-центра" об отношении граждан к различным институтам. Отмечается, что армии в России доверяют сильнее, чем главе государства (66%), сообщает "Коммерсант".

Социологи объясняют это "шоком от контраста предвыборных обещаний с пенсионной реформой".

У Путина уже отреагировали на данное исследование, передает ТАСС.

"Мы внимательно наблюдаем за тем, как они [рейтинги Путина] меняются, за этой волатильностью. Но в то же время для президента рейтинги никогда не были препятствием для настоящей работы на благо людей", - оправдался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России подметили, что рейтинг Путина начал стремительно падать.