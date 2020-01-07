Катастрофические последствия: в Пуэрто-Рико произошло мощное землетрясение. Фото и видео

Во вторник, 7 января, в Пуэрто-Рико произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5 баллов.

Как сообщает "Голос Америки", это одно из самых разрушительных землетрясений, что произошли в стране за последнее время.

Новости Возле популярного курорта произошло землетрясение

Также для Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов было сообщено о наступающем цунами. Управление энергоснабжения Пуэрто-Рико сообщило об отключениях электричества по всему острову.

Отмечается, что подземные толчки произошли на глубине в 10 км на юге острова. Информации о пострадавших и ущербе пока не поступало.

Добавим, что в ночь на 6 января в Пуэрто-Рико произошло землетрясения магнитудой 5,8 баллов. В результате пять домов в прибрежном городе Гуаника обрушились. Десятки других получили серьезные повреждения. Оно также привело к небольшим оползням и отключениям электричества.

Землетрясение в Пуэрто-Рико Twitter

Землетрясение в Пуэрто-Рико Twitter

Землетрясение в Пуэрто-Рико Twitter

Землетрясение в Пуэрто-Рико Twitter

Землетрясение в Пуэрто-Рико Twitter

Землетрясение в Пуэрто-Рико Twitter

Землетрясение в Пуэрто-Рико Twitter

Землетрясение в Пуэрто-Рико Twitter

Землетрясение в Пуэрто-Рико Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6 баллов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!