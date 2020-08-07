Катастрофа в Бейруте попала на еще одно свадебное видео. Страшные кадры

В момент взрыва молодожены позировали перед фотографом.
Взрыв в столице Ливана Бейруте 4 августа попал на еще одно свадебное видео, которое снималось в момент происшествия.
На видео молодожены позируют перед фотографом, но тут их накрывает взрывной волной.
Еще несколько секунд после этого оператор снимает разрушительные последствия взрыва.
Ранее OBOZREVATEL уже писал, что взрыв в Бейруте случайно попал на трогательное видео со свадьбы.
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.
Число погибших составило по меньшей мере 135, более 3,7 тыс. человек пострадали.
В больницах Бейрута не хватало места для раненых. Более 30 команд Красного Креста привлекли к работе на месте ЧП.
Согласно предварительным выводам силовых структур Ливана, во время сварочных работ в порту взорвались 2700 тонн селитры.
Разрушения города показали с высоты птичьего полета.