Катастрофа в Бейруте попала на еще одно свадебное видео. Страшные кадры

В момент взрыва молодожены позировали перед фотографом.

Взрыв в столице Ливана Бейруте 4 августа попал на еще одно свадебное видео, которое снималось в момент происшествия.

На видео молодожены позируют перед фотографом, но тут их накрывает взрывной волной.

Еще несколько секунд после этого оператор снимает разрушительные последствия взрыва.

Ранее OBOZREVATEL уже писал, что взрыв в Бейруте случайно попал на трогательное видео со свадьбы.