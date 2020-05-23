Катастрофа самолета в Пакистане: появились данные о последних минутах жизни пилотов

Тимур Григоренко Мир 10:36, 23.05.2020 Обновлено: 10:36, 23.05.2020

Пилоты авиалайнера Airbus A320, который разбился в Карачи (Пакистан), пытались осуществить посадку самолета на "брюхо".

Об этом сказано сообщении в Twitter-аккаунте местных авиаспоттеров, которые опубликовали фото самолета в последние минуты перед крушением.

Также отмечается, что перед падением у Airbus A320 был виден небольшой дым, исходящий из обоих двигателей.

Авиакатастрофа в Пакистане

Добавим, что до крушения пилоты пассажирского самолета сообщали диспетчерам о проблеме с двигателем, о чем в Twitter написал пакистанский пилот Фахр-э-Алам. По его словам, после потери двигателей, самолету разрешили садиться на любую из двух взлетно-посадочных полос.

Airbus A320 перед крушением
Twitter Plane Spotters Pakistan
Airbus A320 перед крушением
Twitter Plane Spotters Pakistan

Напомним, что в Пакистане самолет Airbus A320, летевший из Лахора в Карачи, разбился 22 мая рядом с аэропортом назначения. Воздушное судно с 107 людьми на борту упало на жилые районы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в авиакатастрофе пассажирского Airbus A320 в Пакистане из 107 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, выжили только двое.

Основной причиной крушения пассажирского самолета эксперты называют техническую неисправность.

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Мир

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