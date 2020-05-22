Катастрофа самолета в Пакистане: названа причина смертельного ЧП

Мир 15:51, 22.05.2020 Обновлено: 16:05, 22.05.2020

Основной причиной крушения пассажирского самолета Airbus A320 в Пакистане эксперты называют техническую неисправность.

Как сообщает Azad News, экипаж судна авикомпании Pakistan International Airlines (PIA) сообщал диспетчеру аэропорта в Карачи, что шасси не открываются.

Шасси Airbus A320 в Пакистане не открылись

Проблемы у самолета начались при посадке. Он сделал несколько кругов над аэропортом, после чего упал прямо в жилом секторе.

Диспетчер аэропорта потерял связь с экипажем за минуту до крушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая в Пакистане самолет Airbus A320, летевший из Лахора в Карачи, разбился рядом с аэропортом назначения. Воздушное судно упало на жилые районы.

По предварительным данным, на борту авиалайнера находилось 107 человек. Количество жертв на земле пока неизвестно.

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