Катастрофа самолета в Пакистане: названа причина смертельного ЧП

Основной причиной крушения пассажирского самолета Airbus A320 в Пакистане эксперты называют техническую неисправность.
Как сообщает Azad News, экипаж судна авикомпании Pakistan International Airlines (PIA) сообщал диспетчеру аэропорта в Карачи, что шасси не открываются.
Шасси Airbus A320 в Пакистане не открылись
Проблемы у самолета начались при посадке. Он сделал несколько кругов над аэропортом, после чего упал прямо в жилом секторе.
Диспетчер аэропорта потерял связь с экипажем за минуту до крушения.
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая в Пакистане самолет Airbus A320, летевший из Лахора в Карачи, разбился рядом с аэропортом назначения. Воздушное судно упало на жилые районы.
По предварительным данным, на борту авиалайнера находилось 107 человек. Количество жертв на земле пока неизвестно.
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