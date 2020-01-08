Катастрофа самолета МАУ в Иране: в СНБО уточнили данные по пассажирам

На самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился в Иране вместе со 167 пассажирами, было зарегистрировано больше человек.

Два человека не успели сесть на самолет, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга.

Место трагедии

"Всего на рейс было зарегистрировано 169 человек, два человека не сели на лайнер Boeing 737-800, разбившегося под Тегераном, они не граждане Украины", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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