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8 января • обновлено в 12:49
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Катастрофа самолета МАУ в Иране: в СНБО уточнили данные по пассажирам

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На самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился в Иране вместе со 167 пассажирами, было зарегистрировано больше человек.

Два человека не успели сесть на самолет, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга.

Место трагедии

Место трагедии

"Всего на рейс было зарегистрировано 169 человек, два человека не сели на лайнер Boeing 737-800, разбившегося под Тегераном, они не граждане Украины", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Теги
разбился самолет МАУ СНБО
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