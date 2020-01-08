Катастрофа самолета МАУ в Иране: в СНБО уточнили данные по пассажирам

На самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился в Иране вместе со 167 пассажирами, было зарегистрировано больше человек.
Два человека не успели сесть на самолет, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга.
Место трагедии
"Всего на рейс было зарегистрировано 169 человек, два человека не сели на лайнер Boeing 737-800, разбившегося под Тегераном, они не граждане Украины", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате падения самолета Boeing 737 погибли 11 украинский. В сети показали их имена.
В МАУ заявили, что самолет перед катастрофой успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальная.
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