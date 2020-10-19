Катастрофа самолета МАУ: украинская делегация прибыла в Иран с твердыми намерениями

Алексей Титофф Мир 10:28, 19.10.2020 Обновлено: 11:23, 19.10.2020

В понедельник, 19 октября, украинская делегация прибыла в Иран, где должна выяснить детали и обстоятельства трагедии авиакатастрофы самолета МАУ.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает пресс-служба МИД.

"Украинская делегация прибыла в Иран, и мы начинаем переговоры по сбитому в январе украинскому самолету. Иранская сторона уже признала факт сбивания на своей территории. Сейчас нашей задачей является выяснить все обстоятельства указанной трагедии: или это человеческая ошибка, или это результат просчетов в системе организации полетов над Ираном", – отметил дипломат.

Енин подчеркнул, что на переговорах в Иране задействуют три рабочие группы: авиационные эксперты, следователи прокуроры, а также военные.

"Запрос на справедливость является первоочередным со стороны общества, и мы не отступимся от того, какой бы горькой ни была правда", – добавил он.

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