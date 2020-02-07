Катастрофа МАУ – "преднамеренный теракт": Канада подготовила миллиардный иск к Ирану

Адвокаты жертв крушения украинского Boeing 737 из Канады готовят групповой иск к Ирану с требованием компенсации в размере минимум 1,1 млрд долларов.
В иске утверждается, что падение лайнера было "преднамеренным террористическим актом", сообщает Reuters.
В качестве обвиняемых назван Иран, верховный лидер страны Али Хаменеи, командиры Корпуса стражей исламской революции, включая Амирали Гаджизаде – главу подразделения, ответственного за обстрел самолета.
Главный истец по данному делу является анонимным. Поясняется, что "его иранская семья может быть подвергнута риску причинения вреда или смерти со стороны иранского режима". В документе он назван Джоном Доу и указан как близкий родственник одной из жертв.
Отметим, среди пассажиров самолета МАУ, сбитого иранскими ракетами, были 57 канадцев.
Крушение украинского Boeing в небе над Тегераном
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Владимир Зеленский отметил, что Иран пригласил украинских специалистов на расшифровку "черных ящиков" сбитого ракетами самолета МАУ. Однако он опасается отправлять их туда и считает, что Иран готовит ловушку.
Вскоре он заявил, что Украина имеет запись, доказывающую, что Иран знал, что самолет МАУ сбила ракета, сразу же после трагического ЧП.
Также в СМИ опубликовали эту запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз", который видел и пуск ракет, и взрыв.
После этого Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы самолета Boeing 737 МАУ в Тегеране.
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