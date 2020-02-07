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8 февраля • обновлено в 07:26
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Катастрофа МАУ – "преднамеренный теракт": Канада подготовила миллиардный иск к Ирану

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Адвокаты жертв крушения украинского Boeing 737 из Канады готовят групповой иск к Ирану с требованием компенсации в размере минимум 1,1 млрд долларов.

В иске утверждается, что падение лайнера было "преднамеренным террористическим актом", сообщает Reuters.

В качестве обвиняемых назван Иран, верховный лидер страны Али Хаменеи, командиры Корпуса стражей исламской революции, включая Амирали Гаджизаде – главу подразделения, ответственного за обстрел самолета.

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Главный истец по данному делу является анонимным. Поясняется, что "его иранская семья может быть подвергнута риску причинения вреда или смерти со стороны иранского режима". В документе он назван Джоном Доу и указан как близкий родственник одной из жертв.

Отметим, среди пассажиров самолета МАУ, сбитого иранскими ракетами, были 57 канадцев.

Крушение украинского Boeing в небе над Тегераном

Крушение украинского Boeing в небе над Тегераном

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Канада
Теги
МАУ разбился самолет
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lipatov serega
lipatov serega
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
отсосет канада,как и все остальные требователи,нех.й лезть на восток.
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zhukov vanya
zhukov vanya
Фантомаск Разбушевальцман, Как то невнятно написано,выйми банан из своего рта,он мешает тебе общаться.
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РАГУЛЯМ ХАНА
РАГУЛЯМ ХАНА
Si Kal, херой семи котлов молчал бы уже
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