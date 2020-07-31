Катастрофа самолета Качиньского: эксперты подтвердили российский след взрыва
Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Леха Качиньского сообщила о новых деталях в деле.
Как сообщает РИА Новости, в промежуточном отчете комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича утверждается, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, заложили в самолет во время ремонта в России.
Согласно документу, причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку такие повреждения не могли произойти в результате столкновения самолета с землей.
"Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты большого количества экспериментов и анализов", – заявляет комиссия.
Она также отмечает, что наличие следов взрывчатых веществ на борту – тротила, пентрита и гексогена – подтвердили польская и британская лаборатории. Отмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых с частей, которые российские техники меняли во время ремонта бортов 101 (самолет Качиньского) и 102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году.
"В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал, кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее", – говорится в отчете.
Напомним, 10 апреля 2010 года польская делегация должна была принять участие в мероприятиях к 70-летию Катынской трагедии. Однако президентский Ту-154М с Лехом Качиньским и польскими чиновниками не долетел до военного аэродрома под Смоленском.
Около 11:00 утра по московскому времени самолет Ту-154М задел левым крылом березу на высоте 4 м и разбился на расстоянии 350-500 м от посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный.
Погибли все 96 человек, находившиеся на борту: президент с женой, руководители всех родов войск, начальник штаба, представители Сейма и Сената, а также общественные и религиозные деятели.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Итоги исследований британской лаборатории подтвердили, что причиной катастрофы Ту-154М в апреле 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, стали взрывы на борту.
15 октября 2017 года была найдена запись момента взрыва с бортового самописца Ту-154. Американские ученые Национального института авиационных исследований подтвердили версию подрыва.
23 февраля 2018 года руководитель подкомиссии Антоний Мацеревич рассказал, что взрывчатку на борту самолета не могли установить в аэропорту в Варшаве.
Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию вернуть Польше обломки самолета Ту-154М.
9 мая 2019 года Россия согласилась открыть Польше доступ к обломкам самолета.