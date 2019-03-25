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Катастрофа с Качиньским: среди обломков самолета нашли важные улики

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Британские эксперты обнаружили на борту самолета Ту-154М экс-президента Польши Леха Качинского, который разбился в Смоленске, следы тротила.

Об этом сообщает Gazeta Polska Codziennie. Результаты исследований зарубежных специалистов назвали колоссальным вкладом в расследование.

"В лаборатории Forensic Explosives Laboratory накануне подтвердили выводы подкомиссии Антония Мацеревича по расследованию авиакатастрофы 10 апреля 2010 в Смоленске. Как проинформировали, на подавляющем большинстве из 200 образцов, переданных Национальной прокуратурой лаборатории Министерства обороны Великобритании, обнаружены следы материалов, используемых для производства взрывчатых материалов, в частности тротила", – передает издание.

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Отмечается, что Мацеревич ранее не один раз заявлял о том, что самолет был уничтожен в результате взрыва. В частности, об этом свидетельствуют характерные повреждения на левом крыле и его обломках.

Кроме лаборатории в Великобритании, физико-химические экспертизы на предмет наличия следов взрывчатых материалов на борту самолета проводят лаборатории в Италии и Северной Ирландии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля 2010 года около военного аэродрома "Северный" в Смоленске разбился самолет Ту-154М. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его жена.

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Тема
Катастрофа Ту-154 под Смоленском
Персона
Лех Качинський
Место
Польша
Тег
Авиакатастрофа
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