Катастрофа с Качиньским: среди обломков самолета нашли важные улики

Британские эксперты обнаружили на борту самолета Ту-154М экс-президента Польши Леха Качинского, который разбился в Смоленске, следы тротила.
Об этом сообщает Gazeta Polska Codziennie. Результаты исследований зарубежных специалистов назвали колоссальным вкладом в расследование.
"В лаборатории Forensic Explosives Laboratory накануне подтвердили выводы подкомиссии Антония Мацеревича по расследованию авиакатастрофы 10 апреля 2010 в Смоленске. Как проинформировали, на подавляющем большинстве из 200 образцов, переданных Национальной прокуратурой лаборатории Министерства обороны Великобритании, обнаружены следы материалов, используемых для производства взрывчатых материалов, в частности тротила", – передает издание.
Смоленская катастрофа
fakty.ictv.ua
Отмечается, что Мацеревич ранее не один раз заявлял о том, что самолет был уничтожен в результате взрыва. В частности, об этом свидетельствуют характерные повреждения на левом крыле и его обломках.
Кроме лаборатории в Великобритании, физико-химические экспертизы на предмет наличия следов взрывчатых материалов на борту самолета проводят лаборатории в Италии и Северной Ирландии.
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля 2010 года около военного аэродрома "Северный" в Смоленске разбился самолет Ту-154М. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его жена.
Прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров в умышленном провоцировании Смоленской авиакатастрофы.
7 марта 2016 года начала свою работу новая подкомиссия по расследованию причин трагедии.
15 октября 2017 года была найдена запись момента взрыва с бортового самописца Ту-154. Американские ученые Национального института авиационных исследований подтвердили наличие взрыва на борту Ту-154М.
В свою очередь, 23 февраля 2018 года руководитель подкомиссии Антоний Мацеревич рассказал, что взрывное устройство на борту самолета не могло быть установлено в аэропорту в Варшаве.
10 апреля он назвал официальную причину гибели людей, находящихся на борту Ту-154М.
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