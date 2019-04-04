Катастрофа с Boeing 737: выяснилась возможная причина крушения

Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.

По данным источников, столкновение привело к повреждению датчика угла атаки, после чего активировалась система MCAS, выравнивающая самолет в воздухе, пишет Reuters.

"Пилоты действовали по инструкции и пытались отключить ее, однако она автоматически включалась как минимум четыре раза", — отметили инсайдеры.

MCAS — дополнительная защита от сваливания самолета, однако в случае активации до того, как самолет начал пикировать, она фактически способствует его падению.

В конце марта эксперты установили: в разбившемся самолете MCAS по ошибке определила, что угол увеличился, и направила Boeing к земле раньше, чем пилоты смогли это исправить.

Позднее в Boeing выпустили обновленную версию программы, которая позволит снизить нагрузку на экипаж и избежать запуска системы на основе ошибочных данных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Эфиопии. На борту находились граждане 33 стран.

Это была уже вторая смертельная катастрофа с самолетом Boeing 737 MAX. 29 октября 2018 года такой же авиалайнер потерпел крушение в Индонезии. На борту самолета находились 189 человек, в том числе трое детей, два пилота и шесть бортпроводников. Также на борту находились около 20 чиновников из Минфина Индонезии.

Европейское агентство авиационной безопасности приостановило все полеты этой модели. Запрет коснулся всех стран-участниц ЕС. Аналогичный шаг приняли и в Украине.

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