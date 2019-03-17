Катастрофа с Boeing 737: в сеть попали последние слова "нервного" пилота

Пассажирский Boeing 737 MAX 8, который 10 марта потерпел крушение в Эфиопии, после взлета набрал "слишком высокую скорость" до того, как попросил соответствующего разрешения у диспетчера.

Об этом пишет агентство Reuters, в распоряжении которого оказались расшифрованные данные черных ящиков самолета. Перед тем, как запросить возможность вернуться в аэропорт вылета, пилот попросил разрешение подняться на 4,27 км над уровнем моря (1,95 км над аэропортом).

Скорость самолета при этом достигала 400 узлов (643,6 км/ч), тогда как стандартная скорость после вылета обычно составляет 200-250 узлов (370,4-463 км/ч). Вскоре после этого Boeing исчез с радаров на высоте 3,29 км.

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"Пилот сказал, что у него проблемы с управлением полетом. Именно поэтому он хотел подняться", — рассказал собеседник Reuters, отметив, что его голос был нервным, но подробностей о проблеме пилот не сообщил.

По словам экспертов, пилоты обычно просят разрешение увеличить скорость тогда, когда испытывают проблемы при взлете, чтобы таким образом получить запас для маневра и избежать приближения к труднопроходимой местности (Аддис-Абеба окружена холмами, а на севере — горами).

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Эфиопии. На борту находились граждане 33 стран.

Это была уже вторая смертельная катастрофа с самолетом Boeing 737 MAX. 29 октября 2018 года такой же авиалайнер потерпел крушение в Индонезии. На борту самолета находились 189 человек, в том числе трое детей, два пилота и шесть бортпроводников. Также на борту находились около 20 чиновников из Минфина Индонезии.

Европейское агентство авиационной безопасности приостановило все полеты этой модели. Запрет коснулся всех стран-участниц ЕС. Аналогичный шаг приняли и в Украине.

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