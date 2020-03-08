Родные жертв катастрофы МН17 устроили протест России в Нидерландах

В Гааге (Нидерланды) накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест под посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии.
В воскресенье, 8 марта, они установили напротив здания посольства 298 белых стульев, которые символизируют жертв сбитого самолета, передает DW.
На сиденьях разложили белые розы и установили фотографии. Кроме того, были размещены плакаты, в частности, с надписью о том, что человечность важнее политики.
Акция под посольством РФ из-за катастрофы МН17
Укринформ
Среди погибших на борту самолета было 196 граждан Нидерландов. Перед зданием российского диппредставительства собрались около 15 родственников погибших, к ним присоединились прохожие. Минутой молчания они почтили память жертв.
Акция под посольством РФ из-за катастрофы МН17
Укринформ
Акция под посольством РФ из-за катастрофы МН17
DW
Акция под посольством РФ из-за катастрофы МН17
Укринформ
Акция под посольством РФ из-за катастрофы МН17
DW
Добавим, пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила, что международную следственную группу от Украины по делу MH17 возглавил заместитель главы ГПУ Гюндуз Мамедов (всего в группе 4 сотрудника ведомства).
"В JIT (Joint Investigation Team – Совместная следственная группа) входят представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии", – отметили в сообщении.
8 марта JIT провела первое заседание в обновленном составе. "Мамедов заверил, что это дело является одним из ключевых приоритетов в деятельности органов прокуратуры. Поэтому национальные правоохранительные органы не только готовы еще более эффективно расследовать преступление, но и как можно быстрее найти всех виновных в трагедии для привлечения к уголовной ответственности", – проинформировала пресс-служба.
Напомним, Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия прислали совместное письмо председателю Совета Безопасности и генсеку ООН о начале 9 марта судебного заседания касательно Boeing-777.
Судебный процесс начнется в юридическом комплексе, расположенном недалеко от аэропорта Схипхол близ Амстердама, откуда вылетал сбитый малазийский Boeing.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing-777 на Донбассе.
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