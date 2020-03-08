Родные жертв катастрофы МН17 устроили протест России в Нидерландах

В Гааге (Нидерланды) накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест под посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии.

В воскресенье, 8 марта, они установили напротив здания посольства 298 белых стульев, которые символизируют жертв сбитого самолета, передает DW.

На сиденьях разложили белые розы и установили фотографии. Кроме того, были размещены плакаты, в частности, с надписью о том, что человечность важнее политики.

Акция под посольством РФ из-за катастрофы МН17 Укринформ

Среди погибших на борту самолета было 196 граждан Нидерландов. Перед зданием российского диппредставительства собрались около 15 родственников погибших, к ним присоединились прохожие. Минутой молчания они почтили память жертв.

Акция под посольством РФ из-за катастрофы МН17 Укринформ

Акция под посольством РФ из-за катастрофы МН17 DW

Акция под посольством РФ из-за катастрофы МН17 Укринформ

Акция под посольством РФ из-за катастрофы МН17 DW

Добавим, пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила, что международную следственную группу от Украины по делу MH17 возглавил заместитель главы ГПУ Гюндуз Мамедов (всего в группе 4 сотрудника ведомства).

"В JIT (Joint Investigation Team – Совместная следственная группа) входят представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии", – отметили в сообщении.

8 марта JIT провела первое заседание в обновленном составе. "Мамедов заверил, что это дело является одним из ключевых приоритетов в деятельности органов прокуратуры. Поэтому национальные правоохранительные органы не только готовы еще более эффективно расследовать преступление, но и как можно быстрее найти всех виновных в трагедии для привлечения к уголовной ответственности", – проинформировала пресс-служба.

Напомним, Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия прислали совместное письмо председателю Совета Безопасности и генсеку ООН о начале 9 марта судебного заседания касательно Boeing-777.

Судебный процесс начнется в юридическом комплексе, расположенном недалеко от аэропорта Схипхол близ Амстердама, откуда вылетал сбитый малазийский Boeing.

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