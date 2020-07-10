Катастрофа МН17: Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ
Правительство Нидерландов подает иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за ее причастности к катастрофе самолета MH17 в июле 2014 года над Донбассом.
Как сообщается на официальном сайте Кабинета министров Нидерландов, целью этого иска является поддержка жалоб родственников погибших в катастрофе.
"Достижение справедливости для 298 жертв самолета MH17 и их родственников остается приоритетом для Кабмина. Шаг, который мы делаем, подавая дело в ЕСПЧ и максимально поддерживая жалобы родственников, приближает нас к этой цели", – заявил министр иностранных дел Стеф Блок.
Нидерланды сообщили о своем решении Совету безопасности ООН.
В свою очередь, в Совете Федерации РФ выразили недоумение в связи с заявлением правительства Нидерландов.
"Весьма странная инициатива во всех отношениях: не завершено следствие – это раз, нет судебных решений национального уровня – это два, и, наконец, при чем здесь ЕСПЧ?" – сказал "Интерфаксу" глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате аварии погибли 298 человек, находившиеся на борту.
В то же время на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.
Сторона обвинения по делу о катастрофе малайзийского Boeing 777 рейса МН17 заявила – она имеет доказательства, что лайнер был сбит с российской установки "Бук".
Примечательно, что экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разнервничался, когда ему позвонил журналист ВВС Стив Розенберг и начал спрашивать о том, кто сбил Boeing.
В Гааге накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест перед посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии.
Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела об авиакатастрофе Boeing 777 рейса МН17, сбитого на Донбассе 2014 года.