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Катастрофа МН17: Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ

Мир
4,4 т.

  • Целью иска Нидерландов против России является поддержка жалоб родственников погибших в катастрофе МН17

  • Правительство страны сообщило о своем решении Совету безопасности ООН

  • В Совете Федерации РФ выразили недоумение в связи с решением Нидерландов

Нидерланды подают против России иск из-за сбития самолета MH17

Нидерланды подают против России иск из-за сбития самолета MH17.

Правительство Нидерландов подает иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за ее причастности к катастрофе самолета MH17 в июле 2014 года над Донбассом.

Как сообщается на официальном сайте Кабинета министров Нидерландов, целью этого иска является поддержка жалоб родственников погибших в катастрофе.

"Достижение справедливости для 298 жертв самолета MH17 и их родственников остается приоритетом для Кабмина. Шаг, который мы делаем подавая дело в ЕСПЧ и максимально поддерживая жалобы родственников, приближает нас к этой цели", – заявил министр иностранных дел Стеф Блок.

Нидерланды сообщили о своем решении Совету безопасности ООН.

В свою очередь, в Совете Федерации РФ выразили недоумение в связи с заявлением правительства Нидерландов.

"Весьма странная инициатива во всех отношениях: не завершено следствие – это раз, нет судебных решений национального уровня – это два, и, наконец, при чем здесь ЕСПЧ?" – сказал "Интерфаксу" глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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