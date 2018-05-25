Катастрофа МН-17: две страны официально обвинили Россию в трагедии

Австралия и Нидерланды намерены привлечь Россию к ответственности из-за причастности к крушению Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году.

Во время заседания голландского совета министров эти страны официально обвинили Россию в причастности к трагедии.

Как сообщает Reuters, страны призвали РФ присоединиться к обсуждению, чтобы прийти к решению, которое восстановит справедливость.

"Бук"

"Исходя из выводов JIT Нидерланды и Австралия убеждены, что Россия несет ответственность за размещение установки "Бук", которая использовалась для уничтожения самолета рейса MH17... Наши две страны уведомили Россию о своем решении", - говорится в заявлении на сайте правительства Нидерландов.

Так правительство Нидерландов приняло решение по этому вопросу по предложению главы МИД Стефа Блока.

"Правительство всегда говорило, что правда о катастрофе MH17 должна выйти на поверхность и справедливость для жертв и их близких родственников должна восторжествовать. Нидерланды имеют поддержку международного сообщества в этом отношении", - заявил Блок.

В заявлении также идёт речь о дальнейшей возможной передаче дела в международный суд или организацию.

"Бук"

"Мы призываем Россию принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать в процессе установления истины и достижения справедливости для жертв MH17 и их близких родственников", - заявил Блок.

Позже в Кремле официально отреагировали на обвинения.

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД присоединиться к инициированному Нидерландами и Австралией процессу против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек, в том числе дети.

Террористы "ДНР" заявляли, что под Торезом они сбили военный самолет украинской армии. Позже эти сообщения были удалены.

"Бук"

В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет MH17 был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенной из России в Первомайский район Донецкой области, который на момент катастрофы уже находился под контролем террористов.

Согласно промежуточным итогам расследования Международной следственной группы, ЗРК "Бук" принадлежал 53-й бригаде - подразделению вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированной в Курске.