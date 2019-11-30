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30 ноября • обновлено в 10:38
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Трагическое дело MH17 закончится судом в прямом эфире: озвучены дата и детали

2.4т
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Первое судебное заседание по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе состоится в Гааге 9 марта 2020 года и начнет 25-недельный цикл разбирательств.

Об этом сообщает NL Times. Здание суда будет находиться под усиленной охраной. Происходящее планируют транслировать в прямом эфире.

Отмечается, что суд уже зарезервировал 25 недель для слушаний. В 2020 году эти даты будут: 9 – 13 марта, 23-27 марта, 8 июня – 3 июля и 31 августа – 13 ноября. Суд также рассмотрит дело в 2021 году с 1 февраля по 26 марта.

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Катастрофа MH17 закончится судом: дата и детали

Катастрофа MH17 закончится судом: дата и детали

Ради рассмотрения этого дела Нидерланды даже изменили законодательство – часть слушаний будет проходить на английском. Руководить рассмотрением будут трое судей Окружного суда Гааги. Еще двоих оставили в резерве.

Любой желающий попасть на заседания должен будет пройти тщательную проверку на предмет безопасности. В суде также организуют пресс-центр для 500 журналистов.

Напомним, ранее были названы имена обвиняемых, которые предстанут перед судом. Это террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Нидерланды
Тег
Боинг МН17
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
А потом такие заголовки..."европейский суд ударил ножом в спину:что известно об абсурдных обвинениях Украины в деле МН 17?"
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0
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Николенко Саша
Николенко Саша
"..которые предстанут перед судом.."(с) сидя дома, на диване, пожёвывая попкорн, и смеясь над этим цирком с конями))
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4
2
Ш. Олег
Ш. Олег
Буду с большим вниманием следить за процессом - вдруг действительно докопаются до правды?
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