Трагическое дело MH17 закончится судом в прямом эфире: озвучены дата и детали

Первое судебное заседание по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе состоится в Гааге 9 марта 2020 года и начнет 25-недельный цикл разбирательств.
Об этом сообщает NL Times. Здание суда будет находиться под усиленной охраной. Происходящее планируют транслировать в прямом эфире.
Отмечается, что суд уже зарезервировал 25 недель для слушаний. В 2020 году эти даты будут: 9 – 13 марта, 23-27 марта, 8 июня – 3 июля и 31 августа – 13 ноября. Суд также рассмотрит дело в 2021 году с 1 февраля по 26 марта.
Катастрофа MH17 закончится судом: дата и детали
Ради рассмотрения этого дела Нидерланды даже изменили законодательство – часть слушаний будет проходить на английском. Руководить рассмотрением будут трое судей Окружного суда Гааги. Еще двоих оставили в резерве.
Любой желающий попасть на заседания должен будет пройти тщательную проверку на предмет безопасности. В суде также организуют пресс-центр для 500 журналистов.
Напомним, ранее были названы имена обвиняемых, которые предстанут перед судом. Это террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing-777 на Донбассе.
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