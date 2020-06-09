Прокуратура Нидерландов озвучила несколько сценариев крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Версии следствия назвала прокурор Деди Вуи-А-Цой во время слушаний по делу МН17, сообщает ТАСС.

Катастрофа MH17: прокуратура Нидерландов озвучила возможные версии bbc.com

По ее словам, рассматриваются возможности взрыва на борту, атаки военного самолета, применения других зенитных ракетных установок (ЗРК), кроме "Бука", а также использование ЗРК "Бук".

В рамках последней версии прокуроры отдельно рассматривали вероятные места запуска ракеты и возможность использования как российских, так и украинских установок.

Вуи-А-Цой отметила, что следствие рассмотрело всю имеющуюся у него информацию об участниках конфликта на востоке Украины, о тех, кто отдавал приказы и исполнял их в июле 2014 года. По ее словам, военные условия значительно усложнили процесс расследования.

"В ходе данных слушаний мы сделаем детальную презентацию о ходе событий и проведенном расследовании. Мы начнем с объяснения ситуации, обстановки в районе, где потерпел крушение рейс MH17, и вовлеченных сторонах”, – заявила Вуи-А-Цой.

По ее словам, презентация расследования, которое длилось несколько лет, займет несколько дней.

Как писал OBOZREVATEL, СМИ нашли документальное подтверждение переброски Россией в Украину установки "Бук", из которой был сбит малайзийский Boeing MH-17 17 июля 2014 года.