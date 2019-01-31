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Катастрофа MH17: на Путина подали рекордный групповой иск

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Родственники жертв сбитого над Донбассом малазийского Боинга МН17 подали в Европейский суд по правам человека групповой иск против России и президента Владимира Путина.

Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сообщил адвокат Джерри Скиннер. По его словам, число истцов уже увеличилось до 291.

"Мы начинали работу с небольшим числом граждан Малайзии и Австралии, с которыми с самого начала я установил контакт. Теперь к нам присоединилось большое количество родственников погибших, и наш иск стал самым крупным. Вместе с родственниками у нас в иске сейчас 291 человек", – рассказал он.

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Катастрофа унесла жизни 298 человек

Катастрофа унесла жизни 298 человек

Podrobnosti.ua

Джерри Скиннер

Джерри Скиннер

Телеканал 24

Отмечается,что Скиннер подал в Европейский суд по правам человека иск против РФ и лично Путина на 330 миллионов долларов от лица родственников погибших при крушении рейса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

  • Ранее международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука". Однако, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нос отставной российский офицер Сергей Дубинский.

  • Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Платные путинские ТРОЛЛИ:быстро ВОЗБУЖДАЙТЕСЬ и начинайте защищать главного Ублюдка Путина а также себя -ПидаРасию в целом!!!
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