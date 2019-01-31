Катастрофа MH17: на Путина подали рекордный групповой иск

Родственники жертв сбитого над Донбассом малазийского Боинга МН17 подали в Европейский суд по правам человека групповой иск против России и президента Владимира Путина.

Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сообщил адвокат Джерри Скиннер. По его словам, число истцов уже увеличилось до 291.

"Мы начинали работу с небольшим числом граждан Малайзии и Австралии, с которыми с самого начала я установил контакт. Теперь к нам присоединилось большое количество родственников погибших, и наш иск стал самым крупным. Вместе с родственниками у нас в иске сейчас 291 человек", – рассказал он.

Катастрофа унесла жизни 298 человек Podrobnosti.ua

Джерри Скиннер Телеканал 24

Отмечается,что Скиннер подал в Европейский суд по правам человека иск против РФ и лично Путина на 330 миллионов долларов от лица родственников погибших при крушении рейса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Ранее международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука". Однако, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нос отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.

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