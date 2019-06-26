Катастрофа MH17 на Донбассе: авиакомпания избежала суда с семьями жертв

Авиакомпания Malaysia Airlines, чей самолет Boeing-777 рейсом МН17 был сбит на Донбассе в 2014 году, заключила досудебную сделку с семьями пяти погибших австралийцев, согласившись выплатить им компенсацию.

Об этом сообщает "ВВС Украина". Отмечается, что соглашение о компенсации заключили с большинством семей погибших еще в 2016 году, однако некоторые решили действовать через суд.

Вскоре должно было начаться восьмидневное судебное слушание, но Malaysia Airlines удалось договориться с потерпевшими за пределами зала суда. При этом, сумма компенсации озвучена не была, но, по словам адвокатов, она является приемлемой.

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В исковом заявлении авиакомпании вменяется в вину то, что она осуществляла полеты над "международно признанной зоной конфликта" и должна была знать о запрете Федерального управления гражданской авиации США на полеты там американских авиалайнеров (у Malaysian Airlines американский адрес).

Malaysia Airlines dnews.dn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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