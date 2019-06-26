Катастрофа MH17 на Донбассе: авиакомпания избежала суда с семьями жертв

Авиакомпания Malaysia Airlines, чей самолет Boeing-777 рейсом МН17 был сбит на Донбассе в 2014 году, заключила досудебную сделку с семьями пяти погибших австралийцев, согласившись выплатить им компенсацию.
Об этом сообщает "ВВС Украина". Отмечается, что соглашение о компенсации заключили с большинством семей погибших еще в 2016 году, однако некоторые решили действовать через суд.
Вскоре должно было начаться восьмидневное судебное слушание, но Malaysia Airlines удалось договориться с потерпевшими за пределами зала суда. При этом, сумма компенсации озвучена не была, но, по словам адвокатов, она является приемлемой.
Катастрофа MH17 на Донбассе
Delo.ua
В исковом заявлении авиакомпании вменяется в вину то, что она осуществляла полеты над "международно признанной зоной конфликта" и должна была знать о запрете Федерального управления гражданской авиации США на полеты там американских авиалайнеров (у Malaysian Airlines американский адрес).
Malaysia Airlines
dnews.dn.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.