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5 сентября • обновлено в 08:14
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Катастрофа MH17: Малайзия внезапно оправдала Россию

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Расследование катастрофы MH17 на Донбассе не может быть справедливым и нейтральным.

Об этом заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад РИА Новости. Он добавил, что обвинения в адрес России по данному делу спровоцированы "плохими отношениями Запада и Москвы и поиском виновного для страховых выплат".

Мохамад также уточнил, что Малайзии долго не давали доступ к уликам по делу о крушении Boeing MH17.

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"Мы не знаем, те доказательства, к которым у нас теперь есть доступ, после длительного времени, могут ли они быть действительно основанными на фактах", — сказал он.

"Если вы сможете найти страну, ответственную за трагедию, тогда родственники погибших жертв смогут предъявить свои претензии на страховые выплаты. Конечно, родственники не сомневаются в результатах расследования. Если виновна Россия — она должна будет выплатить компенсацию за инцидент", — добавил он.

По словам Мохамада, Малайзия сомневается, что есть достаточные основания для обвинений в адрес России.

"Как незаинтересованное лицо, как сторонний наблюдатель, я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии", – подытожил премьер.

Катастрофа MH17

Катастрофа MH17

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия контактирует с представителями Нидерландов по поводу крушения самолета Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Малайзия
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Wick John
Wick John
До безмозглых нерабов не дрзрдит что Малайзия просто устала прогибаться под пендосов и обвинять Россию
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