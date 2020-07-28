Катастрофа МАУ в Тегеране: в Украину едет делегация из Ирана
29-30 июля в Украину прибудет делегация из Ирана для переговоров о компенсации по делу сбитого в Тегеране самолета МАУ.
Об этом на брифинге в Варшаве (Польша) сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
"Мы пригласили иранскую делегацию в Киев и ценим, что они приняли приглашение. Они прибудут 29-30 июля", – сказал глава МИД.
Дипломат добавил, что стороны намерены обсудить суммы компенсаций семьям погибших.
"Мы будем вести переговоры конструктивно, но с принципиальной позиции. Я абсолютно убежден, что, учитывая обстоятельства, как произошла эта трагедия, есть все основания просить Иран уплатить самую высокую компенсацию за то, что он сделал", – подчеркнул министр.
Кулеба отметил, что Украина на консультациях будет представлять интересы всех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, согласно подписанному ими меморандуму.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана.
На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
12 июля Агентство гражданской авиации Ирана заявило, что сбивший самолет комплекс ПВО был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен.
Иран также согласился выплатить компенсации семьям и родственникам погибших в сбитом самолете. Соглашение уже подписали.
Появились первые данные по расшифровке самописцев сбитого в Иране самолета МАУ.