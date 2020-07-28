Катастрофа МАУ в Тегеране: в Украину едет делегация из Ирана

Алексей Титофф Мир 07:57, 28.07.2020 Обновлено: 07:59, 28.07.2020

29-30 июля в Украину прибудет делегация из Ирана для переговоров о компенсации по делу сбитого в Тегеране самолета МАУ.

Об этом на брифинге в Варшаве (Польша) сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

"Мы пригласили иранскую делегацию в Киев и ценим, что они приняли приглашение. Они прибудут 29-30 июля", – сказал глава МИД.

Дипломат добавил, что стороны намерены обсудить суммы компенсаций семьям погибших.

"Мы будем вести переговоры конструктивно, но с принципиальной позиции. Я абсолютно убежден, что, учитывая обстоятельства, как произошла эта трагедия, есть все основания просить Иран уплатить самую высокую компенсацию за то, что он сделал", – подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что Украина на консультациях будет представлять интересы всех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, согласно подписанному ими меморандуму.

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