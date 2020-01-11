Катастрофа МАУ в Тегеране: Иран заплатит семьям погибших

Иран выплатит компенсацию семьям 176 людей, погибших в авиакатастрофе украинского лайнера МАУ, который был сбит иранскими ракетами 8 января.

Об этом сообщил президент Ирана Хасан Роухани на своей странице в Twitter. Также он выразил соболезнования всем пострадавшим.

Так, Роухани назвал удар по самолету "непростительной ошибкой", которая привела к гибели людей.

Хасан Роухани заявил, что Иран выплатит компенсации семьям погибших

"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", – говорится в обращении.

Кроме того, Роухани рассказал о том, что причиной трагедии стала "человеческая ошибка", что показало внутреннее расследование Вооруженных сил.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) 11 января 2020 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Позже президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 в Тегеране (Иран) 8 января потерпел крушение не случайно.

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