Катастрофа МАУ в Тегеране: Иран заплатит семьям погибших

Иран выплатит компенсацию семьям 176 людей, погибших в авиакатастрофе украинского лайнера МАУ, который был сбит иранскими ракетами 8 января.

Об этом сообщил президент Ирана Хасан Роухани на своей странице в Twitter. Также он выразил соболезнования всем пострадавшим.

Так, Роухани назвал удар по самолету "непростительной ошибкой", которая привела к гибели людей.

"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", – говорится в обращении.

Кроме того, Роухани рассказал о том, что причиной трагедии стала "человеческая ошибка", что показало внутреннее расследование Вооруженных сил.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752