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11 января • обновлено в 15:50
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Катастрофа МАУ в Тегеране: Иран заплатит семьям погибших

2.1т
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Иран выплатит компенсацию семьям 176 людей, погибших в авиакатастрофе украинского лайнера МАУ, который был сбит иранскими ракетами 8 января.

Об этом сообщил президент Ирана Хасан Роухани на своей странице в Twitter. Также он выразил соболезнования всем пострадавшим.

Так, Роухани назвал удар по самолету "непростительной ошибкой", которая привела к гибели людей.

Хасан Роухани заявил, что Иран выплатит компенсации семьям погибших

Хасан Роухани заявил, что Иран выплатит компенсации семьям погибших

"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", – говорится в обращении.

Кроме того, Роухани рассказал о том, что причиной трагедии стала "человеческая ошибка", что показало внутреннее расследование Вооруженных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
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