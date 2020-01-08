Катастрофа МАУ в Иране: в МИД Украины дали официальные данные о количестве погибших украинцев

МИД Украины опубликовало данные по количеству погибших украинцев в катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране.

Информацию на своей странице в Twitter дал глава ведомства Вадим Пристайко. Среди пассажиров самолета было 2 украинца и еще 9 членов экипажа.

"Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе рейса PS752:

Иран – 82;

Канада – 63;

Украина – 2 + 9 (экипаж)

Швеция – 10;

Афганистан – 4,

ФРГ – 3;

Великобритания – 3.

Выражаем наши соболезнования. Украинская власть продолжает расследование", – написал Пристайко.

Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе # PS752 :

Иран - 82;

Канада - 63;

Украина - 2 + 9 (экипаж)

Швеция - 10;

Афганистан - 4;

ФРГ - 3;

Великобритания - 3.

Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование. - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 января 2020 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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