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8 января • обновлено в 12:49
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Катастрофа МАУ в Иране: в МИД Украины дали официальные данные о количестве погибших украинцев

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МИД Украины опубликовало данные по количеству погибших украинцев в катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране.

Информацию на своей странице в Twitter дал глава ведомства Вадим Пристайко. Среди пассажиров самолета было 2 украинца и еще 9 членов экипажа.

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"Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе рейса PS752:

  • Иран – 82;

  • Канада – 63;

  • Украина – 2 + 9 (экипаж)

  • Швеция – 10;

  • Афганистан – 4,

  • ФРГ – 3;

  • Великобритания – 3.

Выражаем наши соболезнования. Украинская власть продолжает расследование", – написал Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Вадим Пристайко
Место
Иран
Теги
разбился самолет МАУ Министерство иностранных дел Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
искренние соболезнования всем родным погибших...
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