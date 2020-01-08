Катастрофа МАУ в Иране: в МИД Украины дали официальные данные о количестве погибших украинцев

МИД Украины опубликовало данные по количеству погибших украинцев в катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране.
Информацию на своей странице в Twitter дал глава ведомства Вадим Пристайко. Среди пассажиров самолета было 2 украинца и еще 9 членов экипажа.
"Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе рейса PS752:
Иран – 82;
Канада – 63;
Украина – 2 + 9 (экипаж)
Швеция – 10;
Афганистан – 4,
ФРГ – 3;
Великобритания – 3.
Выражаем наши соболезнования. Украинская власть продолжает расследование", – написал Пристайко.
Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе # PS752 :- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 января 2020 г.
Иран - 82;
Канада - 63;
Украина - 2 + 9 (экипаж)
Швеция - 10;
Афганистан - 4;
ФРГ - 3;
Великобритания - 3.
Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте катастрофы.
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