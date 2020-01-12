Катастрофа МАУ и атаки на военные базы: кто стоит за КСИР, сбившем Boeing 737

Корпус стражей Исламской революции (КСИР), который виновен в крушении украинского Boeing 737, – это элитные части вооруженных сил Ирана, созданные в 1979 году.

"Это было революционно-элитное подразделение, которое занималось подавлением внутренних "пятых колонн", – цитирует LIGA.net эксперта по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илию Куса.

После революции КСИР стал опорой нового режима и начал наращивать влияние. Окончательно корпус сформировался в ходе ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Тогда же выстроил свою карьеру убитый 3 января генерал Касем Сулеймани.

В 2019 году США объявили КСИР террористической организацией.

Военные КСИР АР

Кто входит в КСИР

Как рассказал журналист-международник и военный корреспондент Юрий Мацарский, в состав корпуса по разным оценкам входит до 150 тысяч человек.

"Стражи" имеют свой флот, авиацию, разведку и добровольческую милицию Басидж. "Басидж" – это низовое ополчение, которое занимается разгоном демонстраций и бьет палками нарушителей шариата", – сказал Мацарский.

Также в КСИР входит отдельное подразделение Аль-Кудс (с арабского переводится как "священный"). По словам Мацарского, задача подразделения – распространение исламской революции за пределами Ирана, проведение военных операций и диверсий за границей. В первую очередь, это Ирак, Ливия и Сирия.

Кому подчиняется

КСИР подчиняется верховному лидеру Ирана (с 1989 года – Али Хаменеи). Согласно Конституции, верховный лидер имеет больше полномочий, чем президент. Так, Хаменеи может отменять решения президента и влияет на кадровую политику.

КСИР получает финансирование из бюджета, кроме того, вовлечен в бизнес-структуры.

"Напрямую или через посредников генералы КСИР управляют строительными и финансовыми компаниями. У этих людей все хорошо с деньгами", – сообщил Мацарский.

Обстрел баз США в Ираке

Армия Ирана в ночь на 8 января нанесла удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска.

Кроме того, 12 января подверглась ракетному удару военная база Балад, где также находятся американцы.

КСИР мотивировал удары местью за убийство генерала Сулеймани, который командовал Аль-Кудс. В свою очередь МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной" и заявил, что не хочет эскалации конфликта.

Сейчас КСИР принимает участие в боевых действиях в Сирии на стороне президента Башара Асада. Кроме того, в 2012 году Израиль обвинил КСИР в организации терактов против своих послов в Индии и Грузии.

Эмблема КСИР Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение украинского пассажирского лайнера МАУ. Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету.

11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли тысячи митингующих. Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства.

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