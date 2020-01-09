Катастрофа Boeing в Иране: западные спецслужбы высказались о причастности России

Пять источников в западных спецслужбах опровергли возможность сбивания российской ракетой украинского самолета Boeing 737, который 8 января потерпел крушение в Иране и унес жизни 176 человек.

Речь идет о трех американских, одном европейском и одном канадском источниках, которые предоставили информацию агентству Reuters на условиях анонимности.

По их словам, разведки Запада считают, что причиной катастрофы якобы была техническая неисправность, а не сбивание зенитной ракетой. Канадский источник заверил, что якобы имеет свидетельства того, что один из двигателей лайнера перегрелся.

Катастрофа Boeing: спецслужбы высказались о следе России

Примечательно, что эти заявления были озвучены еще до того, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал одной из версий сбивание украинского самолета в Иране ракетой с зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства.

"Это одна из версий, которые мы рассматриваем. Версий мы имеем семь – четыре в открытом доступе, три версии является пока закрытыми", – сказал он в комментарии "Радио Свобода".

В Facebook Данилов объяснил, что эта версия с российской ракетой среди основных, "потому что информация об обнаружении ее обломков вблизи места катастрофы уже появилась в интернете".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иран обнародовал первый доклад по результатам проверки "черных ящиков" самолета. В нем сказано, что просьб о помощи от пилотов не поступало. Эксперты предположили, что существует вероятность теракта.

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