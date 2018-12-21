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''Каталония — не Испания!'' В Барселоне тысячи сепаратистов заблокировали дороги

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В испанской Барселоне в пятницу, 21 декабря, начались массовые протесты сторонников отделения Каталонии от Испании. По предварительным данным, количество митингующих достигло нескольких тысяч.

Полицейским пришлось оттягивать некоторых протестующих с проезжей части, поскольку они заблокировали ее перед выездным заседанием кабинета министров, пишет Euronews (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). Всего перекрытыми оказались около 40 дорог.

"Полиция оттаскивала каталонских сепаратистов-митингующих с шоссе, потому что премьер-министр Испании Педро Санчес начал совещание кабинета министров с целью достижения примирения", — пояснили корреспонденты с места событий.

Во второй половине дня мирный протест перерос в беспорядки. По состоянию на 16:00, количество пострадавших составило 32, из которых 20 — правоохранители.

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Протесты в Барселоне

Протесты в Барселоне

Twitter Catalans for Yes

Сообщается, что несколько десятков участников сепаратистской акции перегородили центр города при помощи шин. Они скандировали лозунг "Каталония — не Испания".

"Один человек был арестован в центре Барселоны с предметами, которые можно использовать для создания взрывного устройства", — сообщили в региональном подразделении полиции "Моссос".

Протесты в Барселоне

Протесты в Барселоне

Twitter Catalans for Yes

Протесты в Барселоне

Протесты в Барселоне

Twitter Catalans for Yes

Референдум за отделение Каталонии от Испании прошел в октябре 2017 года, однако процесс не соответствовал конституции. В связи с этим результаты голосования в Еврокомиссии назвали незаконными и отказывались их признавать.

В Барселоне перекрыли дороги

В Барселоне перекрыли дороги

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, спустя год после референдума, в октябре 2018-го, центральные улицы Барселоны перекрыли активисты сепаратистской каталонской организации "Комитет в защиту республики" (CDR). К вечеру уже начались столкновения между радикальными сторонниками независимости Каталонии и сотрудниками полиции.

Активисты начали бросать в полицейских краску, флаги, бутылки, сносить металлические заграждения, выставленные для безопасности. Происходили также конфликты и между митингующими.

Сотрудники полиции применили силу против участников акции протеста и провели задержания.

Читайте все новости по теме "Референдум в Каталонии" на OBOZREVATEL.

Тема
Референдум в Каталонии
Место
ИспанияБарселона
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Баба Йуля встретилась с Пучдемоном - и вот результат!
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Зямов Oся
Зямов Oся
Махал Махалыч, ха-ха-ха это клиника. Ща такая красота в городе. Трафика нет, через весь город за 15 мин проехал, воздух чистый, дополнительный выходной. )))
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