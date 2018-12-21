''Каталония — не Испания!'' В Барселоне тысячи сепаратистов заблокировали дороги

В испанской Барселоне в пятницу, 21 декабря, начались массовые протесты сторонников отделения Каталонии от Испании. По предварительным данным, количество митингующих достигло нескольких тысяч.
Полицейским пришлось оттягивать некоторых протестующих с проезжей части, поскольку они заблокировали ее перед выездным заседанием кабинета министров, пишет Euronews (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). Всего перекрытыми оказались около 40 дорог.
"Полиция оттаскивала каталонских сепаратистов-митингующих с шоссе, потому что премьер-министр Испании Педро Санчес начал совещание кабинета министров с целью достижения примирения", — пояснили корреспонденты с места событий.
Во второй половине дня мирный протест перерос в беспорядки. По состоянию на 16:00, количество пострадавших составило 32, из которых 20 — правоохранители.
Протесты в Барселоне
Twitter Catalans for Yes
Сообщается, что несколько десятков участников сепаратистской акции перегородили центр города при помощи шин. Они скандировали лозунг "Каталония — не Испания".
"Один человек был арестован в центре Барселоны с предметами, которые можно использовать для создания взрывного устройства", — сообщили в региональном подразделении полиции "Моссос".
Протесты в Барселоне
Twitter Catalans for Yes
Протесты в Барселоне
Twitter Catalans for Yes
Референдум за отделение Каталонии от Испании прошел в октябре 2017 года, однако процесс не соответствовал конституции. В связи с этим результаты голосования в Еврокомиссии назвали незаконными и отказывались их признавать.
В Барселоне перекрыли дороги
Google-карты
#Protests in #Barcelona against Spanish cabinet meeting #Catalonia #Katalonien pic.twitter.com/Baui0c8oYH— Krystyna Schreiber (@KommunikaCat) 21 грудня 2018 р.
Как писал OBOZREVATEL, спустя год после референдума, в октябре 2018-го, центральные улицы Барселоны перекрыли активисты сепаратистской каталонской организации "Комитет в защиту республики" (CDR). К вечеру уже начались столкновения между радикальными сторонниками независимости Каталонии и сотрудниками полиции.
Активисты начали бросать в полицейских краску, флаги, бутылки, сносить металлические заграждения, выставленные для безопасности. Происходили также конфликты и между митингующими.
Сотрудники полиции применили силу против участников акции протеста и провели задержания.
Читайте все новости по теме "Референдум в Каталонии" на OBOZREVATEL.