"Запланировал еще месяц назад": раскрыта "изнанка" отставки Назарбаева

После своей отставки первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продолжит руководить страной "за кулисами".
Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL изложил международник Павел Рудяков, отметив, что решение первого президента Казахстана было плановым.
Нурсултан Назарбаев
"Катаклизмов не будет, у них там идет плановый транзит власти. И запланировал его Назарбаев еще месяц назад, когда отправил в отставку правительство и сформировал новое. Поскольку он находится на этой руководящей должности уже 30 лет, то уже и возраст серьезный", – объясняет Рудяков.
По его словам, Назарбаев принял очень мудрое решение, которое поможет ему сохранить преемственность во власти, и вместе с тем дать возможность поруководить новому поколению.
"Но Назарбаев останется авторитетом, и останется закулисной главной фигурой государственного, политического и даже национально-идентичного бытия в Казахстане", – отметил международник.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Другая Россия" и один из идеологов так называемой "русской весны" писатель Эдуард Лимонов заявил, что после смерти президента Казахстана Нурсултана Назарбаева страну надо разделить с Китаем.
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