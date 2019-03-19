"Запланировал еще месяц назад": раскрыта "изнанка" отставки Назарбаева

После своей отставки первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продолжит руководить страной "за кулисами".

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL изложил международник Павел Рудяков, отметив, что решение первого президента Казахстана было плановым.

Нурсултан Назарбаев

"Катаклизмов не будет, у них там идет плановый транзит власти. И запланировал его Назарбаев еще месяц назад, когда отправил в отставку правительство и сформировал новое. Поскольку он находится на этой руководящей должности уже 30 лет, то уже и возраст серьезный", – объясняет Рудяков.

По его словам, Назарбаев принял очень мудрое решение, которое поможет ему сохранить преемственность во власти, и вместе с тем дать возможность поруководить новому поколению.

"Но Назарбаев останется авторитетом, и останется закулисной главной фигурой государственного, политического и даже национально-идентичного бытия в Казахстане", – отметил международник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Другая Россия" и один из идеологов так называемой "русской весны" писатель Эдуард Лимонов заявил, что после смерти президента Казахстана Нурсултана Назарбаева страну надо разделить с Китаем.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!