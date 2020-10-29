Каспаров предсказал "страшную агонию" режима Путина в России

Режиму Владимира Путина в России неизбежно придет конец. Однако попытки сохранения власти лидером страны-агрессора могут стать настоящим вызовом для всего демократического мира.

Именно поэтому уже сейчас не стоит медлить с усмирением потенциальной угрозы. Об этом в интервью для YouTube-канала украинского журналиста Романа Цимбалюка заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Агония путинского режима может оказаться страшной. Но проблема в том, что мы проходили это 80 лет назад, перед Второй мировой войной: любая попытка умилостивить агрессора, искать компромиссы – она приводит к тому, что ставки повышаются. Каждый день промедления повышает цену, которую мы должны заплатить за то, чтобы избавиться от этой угрозы", – считает он.

При этом, подчеркнул Каспаров, указанная угроза уже давно вышла за границы России и касается не только будущего ее граждан. Более того, это даже не вопрос того, что случится с гражданами Беларуси, которые героически борются с другом Путина, нелегитимно избранным президентом Александром Лукашенко.

"Это даже не вопрос Украины, которая, безусловно, страдает, потому что путинские лоббисты и эмиссары продолжают подрывную деятельность, направленную на ликвидацию украинской государственности. Это не вопрос той же Грузии и всего постсоветского пространства. Это, на самом деле, вопрос безопасности всего свободного мира, включая США", – убежден Каспаров.

"Потому что пока у власти Путин, конфликты никуда не денутся, для него конфликт – это единственный способ укрепления собственной власти, повышения авторитета. Это кислород. Или, в данном случае, как нелюдь он дышит углекислым газом. Но это та субстанция, которая позволяет ему оставаться на плаву, на поверхности политического пространства", – подытожил он.

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