Каспаров озвучил причины поражения Трампа на выборах в США

45-й президент США Дональд Трамп проиграл выборы 2020-го года из-за проблем, которые у американцев вызвала пандемия коронавируса, и направленности его кампании против прогрессистского левого крыло во главе с Берни Сандерсом от Демократической партии.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал 13-й чемпион мира по шахматам и нынешний политик Гарри Каспаров. По его мнению, от этих ударов Трамп так и не оправился, хотя в начале года, вероятность его победы была очень велика.

"Демократы находились в довольно сложном положении из-за внутренних противоречий, а Трамп готовился к президентской кампании как к направленной против социализма. Думал, будет бороться с Сандерсом, но демократы выдвинули Байдена. В добавок пандемия вызвала у американцев много проблем, вину за происходящее они вменили именно Трампу. Он не смог оправиться и потерпел поражение на выборах", – отметил Каспаров.

По его мнению, Трамп проиграл умеренному центристу и кандидату от Демократической партии Джо Байдену с незначительным отрывом по американским меркам. В критических штатах ситуацию решали буквально тысячи или десятки тысяч голосов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, коллегия выборщиков США утвердила победу избранного президента-демократа Джо Байдена на выборах главы государства. Он получил 306 голосов при необходимых для победы 270 голосах. Трамп набрал 232.