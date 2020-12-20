Каспаров о войне в Карабахе: Россия показала бессилие и уступила Турции

Россия показала абсолютное бессилие на Южном Кавказе, уступив Турции, которая теперь становится лидером в регионе.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал 13-й чемпион мира по шахматам и нынешний политик Гарри Каспаров. По его словам, в целом 2020-й год оказался крайне неудачным для путинского режима.

"Армяно-азербайджанская война стала важным геополитическим событием года, изменив геополитический баланс на Южном Кавказе. Итогом стала демонстрация абсолютного бессилия России в регионе, оказалось, она его не контролирует. Ключевым игроком там теперь становится Турция", – отметил Каспаров.

В целом, по его словам, 2020-й год оказался крайне неудачным для путинского режима и не только из-за пандемии коронавируса.

"Кризис вскрыл все мировые проблемы. И наиболее слабые звенья в этой системе – к которым безусловно относится и путинская Россия, если смотреть на экономическо-политическое устройство страны – являются главными пострадавшими. И тренды, надо сказать, и далее остаются негативными", – подытожил Каспаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлую субботу, 12 декабря, Армения заявила о том, что военные Азербайджана якобы возобновили наступательные действия на юге Нагорного Карабаха, а в Азербайджане заявили, что "адекватные мэры" были приняты в ответ на провокацию армянских военных.