"Кашку с утра ели?" Путин тонко подколол Лукашенко. Видео

Во время совместного обеда между президентом РФ Владимир Путин и белорусским лидером Александр Лукашенко произошел диалог о том, вкусна ли каша на воде.

Видео с президентского обеда в Twitter опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Владимир Путин и Александр Лукашенко на обеде Белта

"Диалог за президентским обедом. Путин: Кашку с утра ели? Лукашенко: Не на воде же. Путин: Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится", – подписал видео журналист.

Диалог за президентским обедом

Путин: Кашку с утра ели?

Лукашенко: Не на воде же

Путин: Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится pic.twitter.com/6x955XnBkI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 7, 2020

Пользователи соцсети сразу подхватили диалог и стали иронизировать на этот счет. Некоторые усмотрели намек на то, что скоро Лукашенко и всей Беларуси придется перейти на воду. Высказаны также предположения, что на кашу с водой Путин перешел из-за проблем со здоровьем. Не обошли вниманием и скандалы с отравлением: "А почему не кушали-то? Там же честные люди, разве кто подложит полония или новичка?".

Реакция пользователей на диалог Путина с Лукашенко Дмитрий Смирнов/Twitter

Реакция пользователей на диалог Путина с Лукашенко Дмитрий Смирнов/Twitter

Реакция пользователей на диалог Путина с Лукашенко Дмитрий Смирнов/Twitter

Реакция пользователей на диалог Путина с Лукашенко Дмитрий Смирнов/Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что в 2019 году его страна потеряла около $330 млн из-за "налогового маневра" России, освободив российских продавцов нефти от части пошлин.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.