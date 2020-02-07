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8 февраля • обновлено в 07:26
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"Кашку с утра ели?" Путин тонко подколол Лукашенко. Видео

6.9т
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Во время совместного обеда между президентом РФ Владимир Путин и белорусским лидером Александр Лукашенко произошел диалог о том, вкусна ли каша на воде.

Видео с президентского обеда в Twitter опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Владимир Путин и Александр Лукашенко на обеде

Владимир Путин и Александр Лукашенко на обеде

Белта

"Диалог за президентским обедом. Путин: Кашку с утра ели? Лукашенко: Не на воде же. Путин: Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится", – подписал видео журналист.

Пользователи соцсети сразу подхватили диалог и стали иронизировать на этот счет. Некоторые усмотрели намек на то, что скоро Лукашенко и всей Беларуси придется перейти на воду. Высказаны также предположения, что на кашу с водой Путин перешел из-за проблем со здоровьем. Не обошли вниманием и скандалы с отравлением: "А почему не кушали-то? Там же честные люди, разве кто подложит полония или новичка?".

Реакция пользователей на диалог Путина с Лукашенко

Реакция пользователей на диалог Путина с Лукашенко

Дмитрий Смирнов/Twitter

Реакция пользователей на диалог Путина с Лукашенко

Реакция пользователей на диалог Путина с Лукашенко

Дмитрий Смирнов/Twitter

Реакция пользователей на диалог Путина с Лукашенко

Реакция пользователей на диалог Путина с Лукашенко

Дмитрий Смирнов/Twitter

Реакция пользователей на диалог Путина с Лукашенко

Реакция пользователей на диалог Путина с Лукашенко

Дмитрий Смирнов/Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что в 2019 году его страна потеряла около $330 млн из-за "налогового маневра" России, освободив российских продавцов нефти от части пошлин.

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Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Россия
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Смотри-ка, после визита Помпео, Главному Ихтамнету СРОЧНО пришлось просить аудиенцию у Луки. То-то.
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Лукашенко на могиле Путина кашкой еще100 грм. закусит))
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hunt andres
hunt andres
Лапоть Чубатый, вот потому ты и лапоть. Хоть и чубатый)
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