Разорвал просто в музее: в Лондоне уничтожили картину Пикассо за 600 млн грн

В Лондоне в галерее современного искусства "Тейт Модерн" вандал разорвал работу Пабло Пикассо "Бюст женщины".

Картина 1944 года оценивается в 20 млн фунтов стерлингов (около 627 млн гривен), сообщает ВВС.

Инцидент произошел еще в субботу, 28 декабря. Личность вандала вскоре установили: это 20-летний лондонец Шакил Мэсси.

Пабло Пикассо Pinterest

Ему предъявлено обвинение в порче имущества. Парня также заключили под стражу до 30 января без возможности выйти под залог, хотя сам он не признает своей вины.

Состояние полотна Пикассо сейчас оценивают эксперты. Из заявления галереи следует, что картина была разорвана.

"С произведением работает наша команда реставраторов, она оценивает ущерб. Галерея "Тейт Модерн" по-прежнему открыта", – сказали в администрации музея.

"Бюст женщины" был закончен Пикассо 5 мая 1944 года в Париже, в последние дни нацистской оккупации. Моделью для произведения послужила фотограф, художница и любовница художника Дора Маар.

Работа художника и музей, где произошел инцидент с картиной ВВС

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Германии произошло другое резонансное преступление. Утром 25 ноября грабители подожгли блок питания под мостом Августа, отключив электричество, после чего через окно пробрались в залы музея "Зеленые своды" в Дрездене. Они забрали исторические драгоценности, бриллианты и другие драгоценные камни.

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