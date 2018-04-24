Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о начале новой "холодной войны" и указал на то, что ситуация осложняется выходом на арену новых игроков. - Ред.

Скажем так, Генеральный секретарь ООН опаздывает как минимум на месяц. Началом "холодной войны" можно считать речь Терезы Мей в британском парламенте после отравления Скрипалей. Это можно считать стартом горячей фазы "холодной войны".

Насчет государств-гегемонов, которые эту войну затевают и в принципе будут ее вести, они как были, так и есть - это Соединенные Штаты, Китай и Российская Федерация. Новые игроки уже разделены на лагеря - они имеют своих кураторов и принадлежат к какому-то одному лагерю. Если мы говорим о Саудовской Аравии - мы подразумеваем Соединенные Штаты, если мы говорим об Иране - мы подразумеваем Российскую Федерацию.

Из новых игроков в "холодной войне" я бы назвал Израиль, который в предыдущей "холодной войне" не принимал участие, а сейчас это ее активный член. И скорее всего Израиль станет ключевым государством в новом арабо-израильском конфликте, который может сейчас разгореться, и его разгорание подогревают те же Соединенные Штаты.

Новости Российская экономика рухнет

Китай остается тоже ключевым игроком, но как всегда, китайская философия - это сидеть и наблюдать, и использовать подходящий момент. Поэтому Китай сейчас держится в тени и ждет своего звездного часа для решения своих проблем.

Россия занимает ключевое место в том плане, что главная задача нынешнего этапа "холодной войны" - это как всегда максимально ослабить Российскую Федерацию. При чем не только в военном плане. В военном плане она на сегодня слаба, как никогда, и бомбардировки в Сирии это наглядно демонстрируют. А главная задача сейчас - ослабить Россию еще экономически и переделить рынки сбыта и сферы влияния, которые на сегодняшний день существуют в мире. Через войну на Ближнем Востоке, допустим, перераспределить рынок нефти, углеводородов и газа на европейском континенте за счет доли Российской Федерации.

Вот примерно так я бы разложил ситуацию на сегодняшний день.