В Венеции стартовал самый "безумный" карнавал: красочные фото и видео

В Венеции (Италия) в субботу, 8 февраля, на площади Сан-Марко открылся традиционный карнавал.

Тема праздника в этом году – "Игра, любовь и безумие", сообщается на официальном сайте мероприятия (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На улицы вышли десятки людей в исторических костюмах, красочных масках и головных уборах. В 19:00 по местному времени началось театрализованное водное шоу на канале Каннареджо, передает VeneziaToday.

В программе двухнедельного праздника концерты, конкурс на лучший костюм, традиционный "полет ангела" на площади Сан-Марко. Завершится карнавал перед 40-дневным постом к празднику Пасхи.

При этом в отелях уровень занятости в выходные дни составил 75/80%, а в середине недели был очень низким – около 50%.

Власти пояснили, что на низкий приток туристов повлияли потопы, которые накануне происходили в городе.

Что касается истории праздника, то первое упоминание карнавала в Венеции относится к 1094 году, хотя до XIII—XIV веков масок на карнавалах не носили.

В 1162 году в честь победы над патриархом Аквилеи началось народное гуляние на площади Сан-Марко. Предположительно с того времени карнавал стал ежегодным.

Прямые трансляции праздника:

At the Carnival 2020 of Venice, I saw Donald Trump and Kim Jong Un. These are scary "masks" :) pic.twitter.com/9HpH8warc2