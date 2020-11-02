Макрон о скандале с карикатурами на Мухаммеда: всегда буду защищать свободу
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает возмущения мусульман по поводу карикатур на пророка Мухаммеда.
В интервью Al Jazeera политик сказал, что он понимает чувства, выражаемые мусульманским миром, но добавил, что радикальный ислам, с которым он пытается бороться, представляет угрозу для всех людей, особенно для мусульман.
"Я понимаю выражаемые чувства и уважаю их. Но вы должны понять мою роль прямо сейчас, я должен сделать две вещи: способствовать спокойствию, а также защищать эти права", – сказал Макрон.
"Я всегда буду защищать в своей стране свободу говорить, писать, думать, рисовать", – добавил он.
Президент отметил, что некоторым верующим навязали мысль, что карикатуры были порождением французского государства.
"Я думаю, что такая реакция возникла в результате лжи и искажения моих слов, потому что люди поняли, что я поддерживал эти карикатуры", – сказал политик.
"Карикатуры – это не правительственный проект, они созданы бесплатными и независимыми газетами, не связанными с правительством", – подчеркнул он.
Напомним, 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы подросток чеченского происхождения, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека. Впоследствии полиция ликвидировала террориста.
Жертва – учитель истории и географии – показывал своим ученикам карикатуры на Мухаммеда во время урока свободы слова.
Выяснилось, что учителя убил москвич с чеченскими корнями Абдулак Анзоров. Россия "открестилась" от него.
По данным копов, террорист заплатил студентам деньги в обмен на информацию о своей жертве.
Во Франции 18 октября состоялись массовые акции, на которых граждане почтили память учителя истории Самюэля Пати. Эммануэль Макрон назвал убитого лицом стремления к свободе и заявил, что страна не откажется от карикатур.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Ницце 29 октября мужчина с ножом убил трех человек. Две жертвы погибли внутри церкви Нотр-Дам, Известно, что одна из женщин была обезглавлена. Еще несколько человек получили ранения.
Кроме того, попытка нападения исламиста на полицейских была совершена и в Авиньоне, злоумышленника застрелили.
В Джидде (Саудовская Аравия) злоумышленник был арестован после того, как набросился с ножом на охранника консульства Франции.
После этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил дополнительную мобилизацию в стране.
30 октября в Париже мужчина с двумя кухонными ножами попытался напасть на полицейских, выкрикивая "Аллах акбар!". Он был нейтрализован.
31 октября в седьмом округе французского Лиона возле греческой православной церкви произошла стрельба, ранение получил священник.