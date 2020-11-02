Макрон о скандале с карикатурами на Мухаммеда: всегда буду защищать свободу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает возмущения мусульман по поводу карикатур на пророка Мухаммеда.

В интервью Al Jazeera политик сказал, что он понимает чувства, выражаемые мусульманским миром, но добавил, что радикальный ислам, с которым он пытается бороться, представляет угрозу для всех людей, особенно для мусульман.

"Я понимаю выражаемые чувства и уважаю их. Но вы должны понять мою роль прямо сейчас, я должен сделать две вещи: способствовать спокойствию, а также защищать эти права", – сказал Макрон.

"Я всегда буду защищать в своей стране свободу говорить, писать, думать, рисовать", – добавил он.

Президент отметил, что некоторым верующим навязали мысль, что карикатуры были порождением французского государства.

"Я думаю, что такая реакция возникла в результате лжи и искажения моих слов, потому что люди поняли, что я поддерживал эти карикатуры", – сказал политик.

"Карикатуры – это не правительственный проект, они созданы бесплатными и независимыми газетами, не связанными с правительством", – подчеркнул он.

Напомним, 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы подросток чеченского происхождения, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека. Впоследствии полиция ликвидировала террориста.

Жертва – учитель истории и географии – показывал своим ученикам карикатуры на Мухаммеда во время урока свободы слова.

Выяснилось, что учителя убил москвич с чеченскими корнями Абдулак Анзоров. Россия "открестилась" от него.

По данным копов, террорист заплатил студентам деньги в обмен на информацию о своей жертве.

Во Франции 18 октября состоялись массовые акции, на которых граждане почтили память учителя истории Самюэля Пати. Эммануэль Макрон назвал убитого лицом стремления к свободе и заявил, что страна не откажется от карикатур.

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