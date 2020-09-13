Карательные операции в Беларуси: заказчик – Путин

Слава Рабинович Мир 17:07, 13.09.2020

Каратели Лукашеску хватают этих женщин прямо в минском костёле и тащут в свои гестаповские авто. Свинтили даже 72-летнюю Нину Багинскую. А сам Лукашеску в понедельник будет встречаться с Путиным в Москве. А должен был бы быть в Гааге. Граждане Беларуси, запомните это про Путина: это он является заказчиком и организатором карательных операций в вашей стране.

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Мир

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