Каратели Лукашеску хватают этих женщин прямо в минском костёле и тащут в свои гестаповские авто. Свинтили даже 72-летнюю Нину Багинскую. А сам Лукашеску в понедельник будет встречаться с Путиным в Москве. А должен был бы быть в Гааге. Граждане Беларуси, запомните это про Путина: это он является заказчиком и организатором карательных операций в вашей стране.

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