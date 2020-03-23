Карантина недостаточно: в ВОЗ обратились к миру из-за коронавируса

Распространение коронавируса COVID-19 в мире нельзя остановить только введением карантина.

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Об этом сообщил Исполнительный директор ВОЗ Майк Райан, пишет "Голос Америки".

"На чем мы на самом деле должны сосредоточиться – это на диагностике больных, их изоляции и изоляции тех, кто имел с ними контакты. Если мы сейчас не примем серьезных шагов по обеспечению здоровья общества, когда все эти ограничения на передвижение будут отменены, опасность заражения снова повысится", – отметил он.

Эпидемия коронавируса в мире

Райан подчеркнул, что вместе с ограничениями передвижения нужно проверять все подозрения на коронавирус.

"Как только мы замедлим передачу вируса, мы должны атаковать сам вирус. Мы должны начать эту борьбу", – пояснил глава ВОЗ.

При этом он добавил, что на создание безопасной вакцины может уйти минимум год.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 марта коронавирус накрыл уже более 180 стран. В Украине обнаружено уже 73 случая заражения.

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