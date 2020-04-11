"Ни одного человека!" В сети показали знаковые фото из Испании

В испанском курортном городке Пеньискола за все время карантина из-за пандемии коронавируса на набережной и пляже не появился ни один человек.

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Как написала в Facebook украинка Леся Шовкун, она каждый день смотрит записи веб-камер, установленных на городской набережной (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"В последние три недели я не вижу в этом "окне" ни одного человека. Хотя обычно на пляже обязательно гуляют не только туристы, но и местные жители с собачками или без, а по набережной, кусок которой видно вдоль дороги, ходят-бегают-ездят на велосипедах десятки и сотни людей", – отметила Шовкун.

По ее словам, это означает, что карантин там строгий, и его действительно соблюдают.

"При этом ни одного полисмена я за это время тоже в своем "окне" не увидела", – добавила украинка.

Facebook Леси Шовкун

Facebook Леси Шовкун

Напомним, ранее OBOZREVATEL пообщался с украинцами, которые уже давно переехали в Испанию. Они подробно описывают жизнь в условиях карантина.

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