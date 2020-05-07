Карантин не помогает? Ученые поставили под сомнение полную блокировку из-за COVID-19

Британские ученые пришли к выводу, что далеко не все карантинные меры имели смысл. По их словам, лучше всего себя показало закрытие школ и запрет на массовые мероприятия.

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Как сообщает DailyMail, исследователи из Университета Восточной Англии рассмотрели карантинные меры, которые были введены в 30 странах Европы и пришли к выводу, что лучше всего распространения COVID-19 препятствуют запрет массовых собраний и закрытие школ. В то же время, запрет на работу предприятий и обязательная изоляция на дому гораздо менее эффективны.

За основу исследования ученые взяли данные о заразности и смертности из Европейского центра контроля заболеваний. Отслеживая эти показатели, они отмечали, когда в той или иной стране вводили определенные меры – закрытие школ, масочный режим и так далее.

Ведущий исследователь Пол Хантер отметил, что закрытие школ показало самую сильную связь с уменьшением количества новых случаев. При этом он отмечает, что возможно точно такое же влияние было бы при частичном закрытии школ, а не полном.

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"Также важно помнить, что наши результаты основаны на полном закрытии, поэтому вполне возможно, что частичное закрытие школы тоже могло оказать существенное влияние на распространение инфекции", – заявил он.

Вторым по влиятельности инструментом в борьбе с COVID-19 стал запрет на массовые мероприятия. Однако, до конца понять какая мера повлияла больше, а какая меньше, сложно. Дело в том, что многие страны ввели карантин комплексно и все запреты вступили в силу в один день.

В доктор Йохан Гизеке из Стокгольмского Каролинского института заявил, что полный локдаун и вовсе не нужен, потому что вирус не остановить.

"Я ожидаю, что когда мы посчитаем количество смертей от COVID-19 в каждой стране через 1 год, цифры будут одинаковыми, независимо от принятых мер", – заявил он.

Карантин в Европе DailyMail

А исследователи из Эдинбургского университета считают, что карантин нужно сделать двухуровневым. Мол, минимум ограничений для молодых и здоровых людей и больше мер по отношению к пожилым людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд стран Европы начали подготовку в послаблению карантинных мер, так как уверены, что распространение коронавирусной инфекции взято под контроль.

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